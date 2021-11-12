Несмотря на пандемию: во Львове в этом году более чем вдвое возросло количество туристов

В этом году во львовские туристические центры обратились 21 тысяча человек, из них более 11 тысяч – гости города. По сравнению с прошлым годом количество путешествующих выросло более чем на 50%.

Обычно иностранные туристы за 4 – 5 дней тратят вj Львове примерно 295 евро. В свою очередь, украинцы за 3 дня оставляют в городе 105 евро.

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Во Львове возросло количество туристов

Директор ЛКП "Центр развития туризма города Львова" Виталий Кулик рассказал, что с января по сентябрь 2021 года во Львове в туристические информационные центры обратились более 11 тысяч путешественников. В пятерку иностранных стран, граждане которых посетили Львов, попали:

Польша – Львов посетили 2 708 человек;

Турция – 2 185;

Саудовская Аравия – 2 184;

Германия – 626;

Беларусь – 496.

По сравнению с 2020 годом из-за ослабления карантина во Львове значительно возросло количество туристов:

иностранцев приезжало больше на 57,93%;

украинцев – на 68,34%.

40% иностранных туристов снимали апартаменты, 35% – гостиницы, а 12% – хостелы.



Во Львове возросло количество туристов / Инфографика "Твоє місто"

В 2021 году туристический сбор составил более 7,82 миллиона гривен:

более 4,9 миллиона поступило от юридических лиц;

более 2,91 миллиона – от физических.

Кроме этого, более 148,3 тысячи иностранцев пересекли границу в аэропорту "Львов". По словам Кулика, для того, чтобы город посещали американцы, нужен очень высокий уровень вакцинации против коронавируса. Кроме этого, по его словам, для роста количества туристов коммуникация является сверхважной для англоязычного рынка.

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Больше всего туристов приезжает из Польши / Инфографика "Твоє місто"