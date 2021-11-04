Несся на бешеной скорости: во Львове авто насмерть сбило отца журналиста 24 канала

Во Львове на переходе автомобиль сбил папу журналиста 24 канала. Водитель двигался на бешеной скорости и даже не остановился, увидев пешехода. К сожалению, мужчина погиб на месте.

Авария произошла примерно в 14.45. В настоящее время на месте ДТП работают правоохранители.

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Авто двигалось на бешеной скорости

Смертельная авария произошла на улице Шевченко, недалеко от Яновского кладбища. На видео, которое обнародовали в сети, видно, как Toyota Avensis красного цвета сбил мужчину, переходившего дорогу на пешеходном переходе.

Автомобиль двигался на бешеной скорости. Водитель даже не притормозил, увидев пешехода. Удар был настолько сильным, что мужчину отбросило на несколько метров. К сожалению, он получил травмы, несовместимые с жизнью. Погибшим оказался 71-летний отец журналиста 24 канала Владимир Шляхтин.

Авто сбило на переходе папу журналиста 24 канала: видео 18+

В комментарии 24 каналу в полиции рассказали, что виновником жуткого ДТП был 38-летний мужчина. Его уже задержали и проверяют на наркотики и алкоголь.

Следователи открыли уголовное дело за "нарушение правил дорожного движения, которое привело к ДТП и смерти пострадавшего". Мужчине грозит от 3 до 8 лет в тюрьме с лишением водительских прав на срок до 3 лет.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Они пытаются установить все обстоятельства аварии.

Коллектив 24 канала выражает искренние соболезнования и поддержку близким нашего коллеги.

Водитель насмерть сбил папу журналиста 24 канала / Фото Патрульной полиции Львовщины

Авария произошла на пешеходном переходе / Фото Андрея Шляхтина

Мужчина несся на бешеной скорости / Фото Андрея Шляхтина

Водителя задержала полиция / Фото Андрея Шляхтина

Правоохранители проводят расследование / Фото Патрульной полиции Львовщины