Нино Катамадзе и мэр Фрайбурга стали амбассадорами проекта UNBROKEN во Львове

Грузинская певица Нино Катамадзе и мэр Фрайбурга Мартин Горн стали посольствами проекта UNBROKEN. Он был запущен, чтобы построить Национальный реабилитационный центр во Львове.

Горн и Катамадзе посетили Львов. Зарубежные гости согласились быть посольствами проекта "Несокрушимые". Об этом рассказал мэр города Андрей Садовый.

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Чиновник прокомментировал и название центра, поскольку эта война сделала украинцев несокрушимыми. Садовый добавил, что вместе со всем миром должны быть крепкими плечами для каждого, кто нуждается в поддержке.

Мы восстановим и восстановим их раны. Вместе,

– отметил мэр.



Нино Катамадзе во Львове / Фото ЛМР

Украина – пример борьбы, – Катамадзе

Нино Катамадзе призналась, что каждый ее приезд в Украину – это голос дружбы, поддержки и любви. С первого шага во Львове, от вокзала и до центра города – певицу встречают цветами, пишет ЛГС. Поэтому она констатировала, что Украина – пример борьбы за свою землю и за свою жизнь.

"И я рада, что мы можем быть рядом с вами и приобщиться хотя бы вот так", - отметила артистка.

Кстати, первым посольством проекта "Несокрушимые" стал Вадим Карпяк, ведущий Форума доноров во Львове. Это известный украинский журналист, радио и телеведущий, слен наблюдательного совета фонда "Вернись живым".

Что известно о реабилитационном центре

Центр "Несокрушимые" будет ежегодно принимать 50 тысяч раненых украинцев. Его будут строить во Львове, вблизи Больницы Святого Пантелеймона на улице Миколайчука.

В центре будут предоставляться услуги по физической и психологической реабилитации. Отдельным направлением предусмотрена хирургия.

В центре будут проводить реконструктивные операции на конечностях и микрохирургию кисти, эндопротезирование. Также запланирована 3D-печать костных имплантатов.

К слову, проект был представлен 10 июня. На Форуме доноров по строительству центра во Львове удалось собрать 2,1 миллионов евро.

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