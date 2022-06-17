Горн та Катамадзе завітали до Львова. Закордонні гості погодились бути амбасадорами проєкту "Незламні". Про це розповів мер міста Андрій Садовий.

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Чиновник прокоментував і назву центру, оскільки ця війна зробила українців незламними. Садовий додав, що разом з усім світом маємо бути міцними плечима для кожного, хто потребує підтримки.

Ми відбудуємо, відновимо та залікуємо їхні рани. Разом,

– зазначив мер.



Ніно Катамадзе у Львові / Фото ЛМР

Україна – приклад боротьби, – Катамадзе

Ніно Катамадзе зізналась, що кожен її приїзд в Україну – це голос дружби, підтримки і любові. З першого кроку у Львові, від вокзалу і до центру міста – співачку зустрічають квітами, пише ЛМР. Тому вона констатувала, що Україна – це приклад боротьби за свою землю і за своє життя.

"І я рада, що ми можемо бути поряд з вами і долучитися хоча б ось так, – зауважила артистка.

До речі, першим амбасадором проєкту "Незламні" став Вадим Карп'як, який був ведучим Форуму донорів у Львові. Це відомий український журналіст, радіо та телеведучий, слен наглядової ради фонду "Повернись живим".

Що відомо про реабілітаційний центр

Центр "Незламні" щороку прийматиме 50 тисяч поранених українців. Його будуватимуть у Львові, поблизу Лікарні Святого Пантелеймона на вулиці Миколайчука.

У центрі надаватимуть послуги із фізичної та психологічної реабілітації. Окремим напрямком передбачена хірургія.

У центрі проводитимуть реконструктивні операції на кінцівках та мікрохірургію кисті, ендопротезування. Також заплановано 3D-друк кісткових імплантатів.

До слова, проєкт презентували 10 червня. На Форумі донорів щодо будівництва центру у Львові вдалося зібрати 2,1 мільйона євро.

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