Горн та Катамадзе завітали до Львова. Закордонні гості погодились бути амбасадорами проєкту "Незламні". Про це розповів мер міста Андрій Садовий.
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Чиновник прокоментував і назву центру, оскільки ця війна зробила українців незламними. Садовий додав, що разом з усім світом маємо бути міцними плечима для кожного, хто потребує підтримки.
Ми відбудуємо, відновимо та залікуємо їхні рани. Разом,
– зазначив мер.
Ніно Катамадзе у Львові / Фото ЛМР
Україна – приклад боротьби, – Катамадзе
Ніно Катамадзе зізналась, що кожен її приїзд в Україну – це голос дружби, підтримки і любові. З першого кроку у Львові, від вокзалу і до центру міста – співачку зустрічають квітами, пише ЛМР. Тому вона констатувала, що Україна – це приклад боротьби за свою землю і за своє життя.
"І я рада, що ми можемо бути поряд з вами і долучитися хоча б ось так, – зауважила артистка.
До речі, першим амбасадором проєкту "Незламні" став Вадим Карп'як, який був ведучим Форуму донорів у Львові. Це відомий український журналіст, радіо та телеведучий, слен наглядової ради фонду "Повернись живим".
Що відомо про реабілітаційний центр
- Центр "Незламні" щороку прийматиме 50 тисяч поранених українців. Його будуватимуть у Львові, поблизу Лікарні Святого Пантелеймона на вулиці Миколайчука.
- У центрі надаватимуть послуги із фізичної та психологічної реабілітації. Окремим напрямком передбачена хірургія.
- У центрі проводитимуть реконструктивні операції на кінцівках та мікрохірургію кисті, ендопротезування. Також заплановано 3D-друк кісткових імплантатів.
- До слова, проєкт презентували 10 червня. На Форумі донорів щодо будівництва центру у Львові вдалося зібрати 2,1 мільйона євро.
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