Новый рекорд Украины: на Львовщине 400 сопилкарей вместе исполнили колядку – атмосферное видео
Источник:Стрелковська территориальная община
На Львовщине установили новый рекорд Украины. Более 400 сопилкарей в Стрелковской территориальной общине выполнили колядку "Нова радість стала".
Исполнение колядки посвятили памяти учителя музыки Николая Пукия. К мероприятию присоединились 406 свирельщиков разного возраста.
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На Львовщине установили новый рекорд Украины
В Стрелковской территориальной общине 16 января установили рекорд Украины. Здесь исполнили колядку "Нова радість стала" на сопилках.
Рекорд в том, что в исполнении приняли участие одновременно 406 сопилкарей. Это самое массовое исполнение песни на этом музыкальном инструменте,
– отметили в Стрелковской ТО.
Колядку исполняли в тональности ре-минор.
Смотрите видео самого массового исполнения колядки на сопилке:
Рекорд зарегистрировали представители национального проекта "Книга рекордов Украины". К исполнению колядки присоединились и взрослые, и дети.
По информации радио "Голос Прикарпатья", самой молодой участницей была ученица 2 класса Вероника Калька, а самым старшим сопилкарем – 75-летний львовянин Любомир Кушлык
Исполнение колядки посвятили памяти учителя музыки Горловецкой средней школы Николая Пукия. Он создал в учебном заведении ансамбль сопилкарей.
Смотрите фото установления нового рекорда Украины / Фото Тараса Бабенчука
Текст сообщения Стрелковской территориальной общины:
Стрелковская территориальная община сегодня установила рекорд Украины. Здесь исполнили колядку "Нова радість стала" на сопилках.
Рекорд в том, что в исполнении приняли участие одновременно 406 сопилкарей. Это самое массовое исполнение песни на этом музыкальном инструменте.