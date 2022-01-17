Новый рекорд Украины: на Львовщине 400 сопилкарей вместе исполнили колядку – атмосферное видео

На Львовщине установили новый рекорд Украины. Более 400 сопилкарей в Стрелковской территориальной общине выполнили колядку "Нова радість стала".

Исполнение колядки посвятили памяти учителя музыки Николая Пукия. К мероприятию присоединились 406 свирельщиков разного возраста.

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На Львовщине установили новый рекорд Украины

В Стрелковской территориальной общине 16 января установили рекорд Украины. Здесь исполнили колядку "Нова радість стала" на сопилках.

Рекорд в том, что в исполнении приняли участие одновременно 406 сопилкарей. Это самое массовое исполнение песни на этом музыкальном инструменте,

– отметили в Стрелковской ТО.

Колядку исполняли в тональности ре-минор.

Смотрите видео самого массового исполнения колядки на сопилке:

Рекорд зарегистрировали представители национального проекта "Книга рекордов Украины". К исполнению колядки присоединились и взрослые, и дети.

По информации радио "Голос Прикарпатья", самой молодой участницей была ученица 2 класса Вероника Калька, а самым старшим сопилкарем – 75-летний львовянин Любомир Кушлык

Исполнение колядки посвятили памяти учителя музыки Горловецкой средней школы Николая Пукия. Он создал в учебном заведении ансамбль сопилкарей.

Смотрите фото установления нового рекорда Украины / Фото Тараса Бабенчука

Текст сообщения Стрелковской территориальной общины:

Стрелковская территориальная община сегодня установила рекорд Украины. Здесь исполнили колядку "Нова радість стала" на сопилках.

Рекорд в том, что в исполнении приняли участие одновременно 406 сопилкарей. Это самое массовое исполнение песни на этом музыкальном инструменте.