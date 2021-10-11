ОАСК начал рассмотрение иска об отмене результатов выборов во Львове
Источник:ZAXID.NET
Бывший глава Малехова Владимир Сеньковский обратился в суд с иском об отмене постановления ЦИК, на основании которого произошли первые местные выборы во Львовской ГТО. Если его удовлетворят, во Львове придется проводить перевыборы мэра и депутатов горсовета.
Сеньковский не хочет объяснять журналистам цель своего иска. Специалисты считают требование отменить результаты выборов абсурдом.
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Экс-глава Малехова требует отменить результаты выборов
Бывший сельский голова прильвовского села Малехов Владимир Сеньковский подал новый иск в суд. Его следствием могут стать перевыборы во Львове. В частности, Сеньковский требует отменить постановление ЦИК от 8 августа 2020 года "О первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов, территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года". Оно касается назначения первых выборов депутатов Львовской городской территориальной общины и городского главы Львова в части Малеховской территориальной общины.
В Киеве 4 октября 2021 года Окружной административный суд своим постановлением принял к рассмотрению исковое заявление экс-главы Малехова. В деле открыли производство. Журналисты пытались взять комментарий у Сеньковского насчет его иска. Однако экс-глава решил не объяснять его цели.
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Аналитик считает иск абсурдом
Аналитик Гражданской сети "Опора" Тарас Радь заметил, что иск об отмене выборов – это "очередной виток абсурда". По его словам, в законе среди оснований проведения внеочередных выборов нет изменения административно-территориального деления.
Нормальный суд не должен принимать таких решений – должен понимать, что таким образом ставится под сомнение вся административно-территориальная реформа в Украине. Потому что завтра по этому примеру начнут в других общинах заваливать суды такими исками,
– добавил Радь.
Аналитик отметил, что, если суд удовлетворит этот иск, то во всей Львовской общине придется переизбирать депутатов и мэра.
"Избирательная система предусматривает, что в советах, где более 10 тысяч избирателей, нельзя проводить выборы в каком-то одном округе, куда входит Малехов. Поэтому, если потенциально отменять результаты, то надо отменять выборы во всей общине и не только депутатов, но и городского головы", – отметил Радь.
Он предположил, что за такими исками и судебными решениями стоят интересы гораздо более влиятельных лиц, чем прежние сельские головы.
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Коротко о решении ОАСК относительно Малехова и Дублян
- Весной 2021 года Окружной админсуд Киева разрешил Малехову выйти из Львовской общины.
- Иск подали Малеховский сельсовет и местный житель Михаил Сиреджук.
- Суд удовлетворил его частично. Он отменил распоряжение Кабмина об утверждении перспективного плана общин Львовщины и об определении админцентров, касающихся отнесения Малеховской общины в состав Львовской ОТО.
- Шестой апелляционный административный суд также подтвердил это решение.
- В свою очередь, Львовская ОГА и Львовский горсовет подали кассацию по делу Малехова.
- В сентябре 2021 года ОАСК решил исключить город Дубляны из состава Львовской ГТО.
- В ЛОГА и Львовском горсовете отметили, что не видят юридического механизма выполнения этих судебных решений.