Сеньковський не хоче пояснювати журналістам мету свого позову. Фахівці вважають вимогу скасувати результати виборів абсурдом.

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Ексголова Малехова вимагає скасувати результати виборів

Колишній сільський голова прильвівського села Малехів Володимир Сеньковський подав новий позов до суду. Його наслідком можуть стати перевибори у Львові. Зокрема, Сеньковський вимагає скасувати постанову ЦВК від 8 серпня 2020 року "Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад, територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року". Вона стосується призначення перших виборів депутатів Львівської міської територіальної громади та міського голови Львова у частині Малехівської територіальної громади.

У Києві 4 жовтня 2021 року Окружний адміністративний суд своєю ухвалою прийняв до розгляду позовну заяву ексголови Малехова. У справі відкрили провадження. Журналісти намагалися взяти коментар у Сеньковського щодо його позову. Однак ексголова вирішив не пояснювати його мети.

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Аналітик вважає позов абсурдом

Аналітик Громадянської мережі "Опора" Тарас Радь зауважив, що позов про скасування виборів – це "черговий виток абсурду". За його словами, у законі серед підстав проведення позачергових виборів немає зміни адміністративно-територіального поділу.

Нормальний суд не мав би приймати таких рішень – мав би розуміти, що таким чином ставиться під сумнів вся адміністративно-територіальна реформа в Україні. Бо завтра за цим прикладом почнуть в інших громадах завалювати суди такими позовами,

– додав Радь.

Аналітик зауважив, що, якщо суд задовольнить цей позов, то у всій Львівській громаді доведеться переобирати депутатів та міського голову.

"Виборча система передбачає, що у радах, де понад 10 тисяч виборців, не можна проводити вибори в якомусь одному окрузі, куди входить Малехів. Тому, якщо потенційно скасовувати результати, то треба скасовувати вибори у всій громаді й не тільки депутатів, але і міського голови", – зазначив Радь.

Він припустив, що за такими позовами та судовими рішеннями стоять інтереси набагато впливовіших осіб, аніж колишні сільські голови.

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