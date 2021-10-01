В Окружному адміністративному суді Києва станом на 30 вересня немає грошей на виконання своїх функцій. Як заявила пресслужба суду, виплатити зарплату працівникам немає з чого.
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"Відтік кваліфікованих кадрів"
Тотальне недофінансування, як стверджують в ОАСКу, призвело до того, що фонд оплати праці повністю вичерпаний. При цьому ОАСК каже про суттєве збільшення кількості звернень громадян до суду.
У суді заявили, що, наприклад, працівник канцелярії, на якого покладено обов’язок реєстрації вхідної кореспонденції – позовів, клопотань й інших документів – цього місяця отримав близько 7 тисяч гривень, що значно нижче від рівня середньої зарплати по Україні.
Така ситуація спричинила відтік кваліфікованих кадрів – за останні три місяці звільнились 13 працівників апарату суду,
– повідомили в ОАСКу.
В адмінсуді сподіваються, що ситуацію вирішать найближчим часом.
ОАСК мають ліквідувати
- Президент Володимир Зеленський ініціював ліквідацію ОАСКу, адже суд численними скандалами втратив довіру до себе.
- Відповідний законопроєкт від президента щодо ліквідації ОАСК надійшов до парламенту 13 квітня.
- Судді ОАСК активно протестують проти рішення і вже звернулись до членів моніторингового комітету ПАРЄ.
- Ухвалити законопроєкт не встигли на попередній сесії Ради і перенесли його на осінню.
- Представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський зазначив, що закон мають ухвалити до кінця 2021 року.
- Водночас активісти заявляють про затягування в ухваленні законопроєкту.