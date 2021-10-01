В Окружному адміністративному суді Києва станом на 30 вересня немає грошей на виконання своїх функцій. Як заявила пресслужба суду, виплатити зарплату працівникам немає з чого.

Нагадаємо Образилися на 4540 гривень: ОАСК вважає незаконним штраф для судді Вовка

"Відтік кваліфікованих кадрів"

Тотальне недофінансування, як стверджують в ОАСКу, призвело до того, що фонд оплати праці повністю вичерпаний. При цьому ОАСК каже про суттєве збільшення кількості звернень громадян до суду.

У суді заявили, що, наприклад, працівник канцелярії, на якого покладено обов’язок реєстрації вхідної кореспонденції – позовів, клопотань й інших документів – цього місяця отримав близько 7 тисяч гривень, що значно нижче від рівня середньої зарплати по Україні.

Така ситуація спричинила відтік кваліфікованих кадрів – за останні три місяці звільнились 13 працівників апарату суду,

– повідомили в ОАСКу.

В адмінсуді сподіваються, що ситуацію вирішать найближчим часом.

Нагадаємо. Скандального голову ОАСКУ Павла Вовка оштрафували на 4540 гривень через те, що Вовк постійно не з'являвся на засідання ВАКСу за викликами. Сам ОАСК назвав це рішення незаконним.

ОАСК мають ліквідувати