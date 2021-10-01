В Окружном административном суде Киева по состоянию на 30 сентября нет денег на выполнение своих функций. Как заявила пресс-служба суда, выплатить зарплату работникам не из чего.

Напомним Обиделись на 4540 гривен: ОАСК считает незаконным штраф для судьи Вовка

"Отток квалифицированных кадров"

Тотальное недофинансирование, как утверждают в ОАСК, привело к тому, что фонд оплаты труда полностью исчерпан. При этом ОАСК говорит о существенном увеличении количества обращений граждан в суд.

В суде заявили, что, например, работник канцелярии, на которого возложена обязанность регистрации входящей корреспонденции – исков, ходатайств и других документов – в этом месяце получил около 7 тысяч гривен, что значительно ниже уровня средней зарплаты по Украине.

Такая ситуация вызвала отток квалифицированных кадров за последние три месяца уволились 13 сотрудников аппарата суда,

– сообщили в ОАСК.

В админсуде надеются, что ситуацию разрешат в ближайшее время.

Напомним. Скандального главу ОАСК Павла Вовка оштрафовали на 4540 гривен из-за того, что Вовк постоянно не появлялся на заседание ВАКС по вызовам. Сам ОАСК назвал это решение незаконным.

ОАСК должны ликвидировать