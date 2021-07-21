Об этом представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский рассказал в программе "Первые лица" на 24 канале. Он предположил, что закон проголосуют уже на следующей сессии.

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"Я думаю, что в этом календарном году (2021 год – 24 канал), на следующей сессии мы точно проголосуем закон о ликвидации ОАСК. Процедура образования нового суда, конечно, займет определенный срок", – отметил он.

Представитель президента считает, что на формирование нового суда нужно будет примерно полгода.

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Нардеп уверен, что новый Окружной суд, который будет осуществлять административное правосудие в пределах столицы Украины, будет точно добропорядочным.

Он не будет давать поводов для обвинений, которые мы, к сожалению, имеем сейчас в лице главы ОАСКа господина Павла Вовка, который опозорил себя записями,

– добавил Вениславский.

Справка. Речь идет о пленках Вовка. Их еще в 2019 году обнародовали работники антикоррупционных органов. На записях слышно, как якобы судьи Окружного админсуда Киева договаривались о конкретных судебных решениях. В частности, сам Вовк с коллегами планировал полностью контролировать судебную ветвь власти.

Интервью с Федором Вениславским на 24 канале: смотрите видео

Ликвидация ОАСК: кратко