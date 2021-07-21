О том, кто кого победит в этой войне: президент – систему или система – президента в интервью "Первые лица" на 24 канале рассказал один из участников ожесточенной борьбы, представитель президента в КСУ Федор Вениславский.

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О Конституционном Суде

Вы изначально были участником этой истории, непосредственно с КСУ и Тупицким. Она, на мой взгляд, показывает полную деградацию наших государственных институтов и то, что правила и законы в этой стране нарушают абсолютно все.

Между тем парламент ушел на каникулы, так и не ликвидировав ОАСК. Это тот самый Окружной админсуд, в "политической проституции" которого, как мы все слышали, никто не сомневается, даже его голова. То есть мы можем получить такое решение, что Тупицкого возобновят так, как восстановили его предшественника. И у нас будет уже 2 восстановленных голов КСУ.

Это как в той истории, как говорил когда-то Михаил Жванецкий: "Может, что-то в консерватории подправить?". Я хочу вас спросить, где, в какой консерватории и что нужно подправить? И как нам разобраться с этой системой, где правила нарушают все, в том числе судьи и президент?

Я бы не говорил так, что правила нарушают все, в том числе президент.

Так решил Верховный Суд.

Дело в том, что это не совсем Верховный Суд. Это Кассационный административный (суд – 24 канал) в составе Верховного. И рассматривал он это дело как суд первой инстанции. Это решение не вступило в законную силу. Потому что есть 30 дней на апелляционное обжалование и дело будут пересматривать в апелляционном порядке Большой палатой Верховного Суда Украины.

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Тогда, когда мы получим решение Большой палаты, сможем сказать, что действительно там есть или не было каких-то нарушений. Дело в том, что в этом случае, вы правильно сказали, под руководством экс-главы КСУ Тупицкого Конституционный Суд Украины производил очень, мягко говоря, странные решения.

Квинтэссенцией конечно стало решение 28 октября 2020 года, когда фактически разрушили окончательно антикоррупционное законодательство и освободили тысячи, наверное, чиновников от возможной уголовной ответственности. А сотни – освободили от реальной уголовной ответственности. Потому что дела, которые находились на рассмотрении уже в Высшем антикорсуде, фактически прекратили. Но это была такая уж своеобразная квинтэссенция всего предыдущего...

Последняя точка.

Даже не последняя точка. Это было вопиющее, дерзкое, циничное решение, которое, как в частности Венецианская комиссия сказала, было необоснованное, немотивированное, с выходом за пределы полномочий, в условиях вероятного конфликта интересов. То есть весь букет всех возможных нарушений принципов судейской деятельности. Но это не было последней каплей.

Потому что до этого, мало кто знает, но КСУ под чутким руководством Тупицкого, производил еще много интересных решений, которые почему-то, в силу определенных закулисных игр (о которых должно узнать Государственное бюро расследований), попадали к одним и тем же судьям и касались бизнес-интересов в спорах с государством мощных олигархических группировок.



Федор Вениславский / Фото пресс-службы форума "Украина 30"

И, как правило, эти решения принимали как раз в ущерб интересов государства и были сомнительно юридически мотивированными. Поэтому в этом случае то, что сейчас господин Тупицкий находится в таком неопределенном правовом положении – для меня оно очевидно определено.

Он является подозреваемым в ряде тяжелых уголовных дел.

Это закономерное следствие его антигосударственной, антинародной деятельности в должности судьи КСУ.

По вашему вопросу о судебной власти в целом, то действительно, к сожалению, имеем крайне низкий уровень доверия к судебной власти. И инициативы президента Зеленского, инициативы нашей политической силы как раз направлены на восстановление этого доверия. Сегодня (19 июля – 24 канал) в который раз пытались разрушить (доверие – 24 канал) представители уже наших политических оппонентов в парламенте. То есть 2 политических силы...

Что надо знать о борьбе президента и Тупицкого? Президент отправил Тупицкого с должности в тот способ, который мог и таким способом, который некоторые считают не слишком законным. Затем Тупицкий в Верховном Суде получил решение о том, что президент уволил его незаконно. Государственное бюро расследований в ответ возбудило дело против судей Верховного Суда, которые решили, что президент принял незаконное решение. Сам Тупицкий обратился в Окружной админсуд, где требует восстановить его и вернуть деньги за его вынужденный отпуск из-за увольнения президентом.

О "Батькивщине" и ОПЗЖ

"Батькивщина" и "Оппозиционная платформа – За жизнь" и те постановления, которыми они пытались отменить судебную реформу?

"Батькивщина" и ОПЗЖ пытались отменить судебную реформу. Мы видели, сколько сегодня было в зале депутатов и у них ничего не получилось.

Но такая целенаправленная системная работа одновременно очень синхронизирована, как я считаю, между ОПЗЖ и "Батькивщиной" заставляет как минимум задуматься, нет ли у них общих конечных бенефициаров на восточных границах Украины, где-то "из-за поребрика".

Потому что они очень системно работают против реформаторских идей и инициатив нашей политической силы и президента Зеленского.

В то же время работают только с одной целью – максимально оттянуть то время, когда сформируют Высшую квалификационную комиссию судей на совершенно новых, принципиальных основах с участием международных экспертов. Когда заработает обновленный состав ВРУ, то есть когда будут заполнены вакансии в судах, и когда будут привлекать к ответственности эффективно, быстро и результативно судей, которые выносят сомнительно легитимные решения. А это уже должен осуществить Высший совет правосудия.



Вениславский рассказал о возможном сотрудничестве ОПЗЖ и "Батькивщины" / Коллаж 24 канала

Но почему-то один, и другой законопроект, который мы приняли, заблокировали минимум на неделю для подписания. Поскольку они пытались, зарегистрировали постановление об отмене результатов голосования. Хотя заранее было очевидно понятно, что вообще эти постановления не наберут несколько десятков голосов, что мы и увидели.

Это и удивляет. В чем, как вы думаете, их интерес? Они для своего избирателя пытаются создать картинку или они отрабатывают интересы олигархов или внешнего управления из России?

Знаете, здесь, наверное, несколько основных моментов. Я думаю, что не может быть таких совпадений, когда очевидно пророссийская сила, которой является ОПЗЖ, синхронно действует с такой якобы патриотической украинской силой, которой себя представляет "Батькивщина".

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Но почему-то одинаковые ходатайства и в КСУ, они блокируют земельное законодательство, которое 100% станет таким мощным экономическим стимулом для развития экономики Украины, для роста благосостояния украинских граждан. И блокируют судебное реформирование, которое, очевидно, также должно привести к положительным результатам.

Поэтому, я думаю, здесь наверняка и олигархический след прослеживается. Потому что олигархам выгодно, чтобы судьи брали деньги, принимали решения в их пользу. А когда будут честные, добросовестные судьи, они не смогут отстаивать свои интересы, как они привыкли делать это, к сожалению, десятилетиями. Поэтому здесь много, как говорят юристы, идеальных совокупностей – когда в одних действиях совпадает ряд различных интересов.

Смотрите интервью с Федором Вениславским на 24 канале:

Но мы видим, что бы они не пытались сделать – судебная реформа продолжает осуществляться. Я убежден, в ближайшее время в результате подписания или в ближайшие дни председателем Верховной Рады, а затем президентом этих законопроектов, они вступят в силу.

Образуют конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должность ВККС, сформируют Этический совет по проверке на добродетель кандидатов на должности членов ВСП, как действующих членов ВРУ. И к концу этого календарного года (2021 года – 24 канал), прогнозирую, это ноябрь – декабрь, мы уже получим конкретные результаты наших усилий в этой сфере.

О ликвидации ОАСК

Чтобы закончить с Тупицким – как вы видите дальше развитие событий? Мы можем сейчас получить приговор суда в отношении вашей апелляции как и в интересах Тупицкого, так и в пользу президента. Если вдруг это будет не в пользу президента, то что?

Возвращаясь немного назад, хотел бы ответить на ваш вопрос насчет Окружного административного суда. Здесь нет никаких шагов назад, потому что сейчас ликвидировать ОАСК без наличия Высшей квалификационной комиссии судей было бы, наверное, не совсем правильно. Поскольку именно этот орган должен обеспечить перевод судей из одного суда в другой.

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Когда мы создадим Киевский городской окружной административный суд, то нужно будет заполнять в этот суд вакансии. А если один суд ликвидируем, другой не создадим, то это приведет к ряду проблем.

Может лучше было бы, если бы какое-то время не было этого ОАСК, чем в таком подвешенном состоянии?

Вы знаете, его и так не будет существовать в течение определенного промежутка времени, потому как только закон вступит в силу, начнется процедура ликвидации, пока создадут новый Киевский городской окружной административный суд, пройдет определенный промежуток времени.

Однако есть Апелляционный суд Киевской области – он будет выполнять функции Окружного админсуда Киева и тогда не будет на самом деле никаких существенных проблем. Проблема даже не в том, что суд будет не в состоянии работать, а в статусе судей.



Вениславский ответил, когда ликвидируют ОАСК / Фото пресс-службы "Слуги народа"

Если мы без Высшей квалификационной комиссии судей, без Высшего совета правосудия начнем процедуру ликвидации, то получится очень интересная ситуация, когда почти 50 судей будут получать зарплату, потому что их уволить нельзя. Их перевести тоже нельзя. Это неэффективное использование государственных средств будет.

Я от некоторых нардепов слышала совсем другое объяснение, почему вы все-таки не ликвидировали ОАСК. Потому что он сейчас нужен самой власти, поскольку, например, ОАСК помог власти удержать на посту Юрия Витренко, которого НАПК требовало уволить.

Вы знаете, я слышал очень много таких конспирологических теорий о том, кто и в чем заинтересован. Я вижу те реальные обстоятельства, свидетельствующие о том, что надо делать последовательно. Поэтому, когда президент инициировал этот законопроект, он понимал, что ОАСК будет ликвидирован.

Я не думаю, что здесь есть чьи-то частные интересы. Если бы президент или власть, как вы говорите, в общем была заинтересована в его сохранении, то наверняка даже не было бы такой инициативы как президентский законопроект.

О "пленках Вовка" и Тупицком

Просто уже неприлично прикрывать ОАСК после тех пленок Вовка.

Я думаю, что прикрывать ОАСК никто не будет. Думаю, что новый Окружной суд, будет осуществлять административное правосудие в пределах столицы Украины, будет точно добродетельным и не будет давать поводов для обвинений, которые мы, к сожалению, имеем сейчас в лице председателя ОАСК господина Павла Вовка, который опозорил себя записями.

Что такое "пленки Вовка"? В 2019 году обнародовали аудиозаписи, на которых судьи Окружного админсуда Киева договаривались о конкретных судебных решениях. На пленках слышно, как Вовк с коллегами планировали полностью контролировать судебную ветвь власти и влиять на развитие событий в государстве. В 2019 году обнародовали аудиозаписи, на которых судьи Окружного админсуда Киева договаривались о конкретных судебных решениях. На пленках слышно, как Вовк с коллегами планировали полностью контролировать судебную ветвь власти и влиять на развитие событий в государстве.

Как вы думаете, чем закончится его история? Вы что-то знаете о том, что с ним сейчас?

Как юрист, я думаю, что его история должна закончиться однозначно решением или приговором суда. Если есть целый ряд уголовных производств, в которых обвиняется господин Вовк, то, наверное, они должны прийти к логическому концу. Мы получим решение суда, а дальше будем уже смотреть.

На мое субъективное убеждение, есть много оснований для того, чтобы Вовк понес заслуженное наказание, в том числе и по тем тяжелым уголовным преступлениям, в которых его сейчас подозревают органы досудебного расследования.

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Что касается господина Александра Тупицкого, то думаю, что тот пример, о котором вы сказали, что ГБР зарегистрировало уголовное производство в отношении судей Верховного Суда, то я бы не стал делать из этого какую-то информационную сенсацию. Потому что по действующему Уголовному процессуальному кодексу любое лицо, которое считает, что есть состав преступления, пишет заявление в ГБР и оно обязано зарегистрировать уголовное производство, даже если это заявление придумано или вообще кто-то из фантазии написал.



Вениславский: "Есть основания, чтобы Вовк понес понес заслуженное наказание" / Фото с фейсбука Павла Вовка

Это не является реакцией ГБР на решение Кассационного административного суда. Это просто реакция ГБР на заявление, поступившее от некой общественной организации.

Относительно господина Тупицкого, то вы знаете, что есть очень много уголовных производств. И я убежден, что Тупицкий в Конституционный Суд точно не вернется, несмотря на любой сценарий, решение Большой палаты Верховного Суда, так как есть 100% рычаги влияния со стороны президента Украины, как такую ​​одиозную личность, которая по решению СНБО представляет угрозу национальной безопасности Украины, не допустить к выполнению таких важных функций, которые есть у судьи КСУ.

Я так понимаю, что законных средств его устранить оттуда нет. Это дело может закончиться только тем, что Тупицкий окажется за решеткой. Вы ведь тоже подали целый ряд заявлений в ГБР. В чем вы его обвиняете и что ему за это будет?

Прежде всего сейчас мы еще должны дождаться пока апелляционная инстанция рассмотрит это дело. Любое решение апелляционной инстанции спрогнозировать очень сложно, потому что это фактически весь Верховный Суд, а мы знаем, что он достаточно загружен делами. Когда будет назначено это дело пока непонятно. В любом случае Тупицкий в КСУ точно не вернется.



Вениславский: "Тупицкий в КСУ точно не вернется" / Фото Укринформ

Что касается уголовных производств, то если бы органы досудебного расследования уже передали все материалы, которые у них есть и провели досудебное расследование в суд, то там 100% несколько приговоров должны быть. По моим заявлениям ГБР расследует дела касательно Тупицкого о том, что было сообщение о преступлении относительно несанкционированного вмешательства в электронные телекоммуникационные системы.

Это когда он отдал свою цифровую подпись бухгалтеру и они, не имея на это никаких полномочий, от его имени каким-то образом оформляли финансово-хозяйственные документы КСУ. Мне понятно, почему это было – потому что господин Тупицкий пытался показать, что он руководит судом, как-то влияет на деятельность и так далее.

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Он фактически подставил человека, простыми словами говоря, главного бухгалтера. Мне ее по-человечески жаль, но она должна осознавать, что цифровая подпись – личный инструмент, который не может быть передан кому-то.

Неизвестно, почему однородные дела попадали к одним и тем же судьям из ближайшего окружения Тупицкого. Также я подал заявление о неправомерности получения Тупицким зарплаты и использования служебного автомобиля, когда он уже находился за пределами КСУ, фактически сам себе насчитывал зарплату, а это уже расходование государственных средств, и премировал себя и так далее. Там есть, скажем, целый ряд конкретных действий, которые очевидно должны завершиться обвинительным приговором суда. Будем смотреть.

Чтобы закончить, хочу уточнить об ОАСК. Вы думаете, когда проголосует парламент и когда вместо ОАСК появится новый суд?

Я думаю, что в этом календарном (2021 – 24 канал) году, на следующей сессии мы точно проголосуем за закон о ликвидации ОАСК. Процедура образования нового суда, конечно, займет определенный срок. Я думаю, что это где-то до полугода, пока будет сформирован новый суд.

О судебной реформе

Сколько лет нужно, чтобы очистить всю судебную систему?

Вы знаете, я уже это заявлял вашим коллегам в эфирах, здесь нужно быть объективным. В значительной степени далеко не все судебные решения вызывают вопросы относительно их обоснованности, законности, взвешенности. По статистике, 90% решений судов не обжалуются сторонами процесса, а это значит, что они согласны с законностью этого решения.



Вениславский: "90% решений судов не обжалуются сторонами процесса" / Фото Офиса Президента

Они не имеют претензий к судьям, которые их выносили. Однако граждане, широкая общественность и мы с вами, даем оценку судебной власти, имея информацию о таком небольшом проценте дел, которые действительно одиозные. Вроде дел ОАСК, заказных дел, когда олигархи проплачивают и получают какие-то решения, о которых также говорят в СМИ. Таких дел где-то до 10%.

А кто будет оспаривать в суде дело, если, например, человек сбил кого-то, он попадает в суд, он дал взятку, суд вынес решение в его пользу? Кто будет жаловаться на такое решение суда? Никто.

Вы знаете, на такое решение суда будет жаловаться сторона потерпевшего. Всегда в судебном споре есть 2 стороны: ответчик и истец, когда мы говорим о различных видах процесса. Это не мои слова, а абсолютная статистика.

Все-таки как вернуть доверие к суду... Во-первых, у нас сейчас действительно очень много вакансий, в частности потому, что Конституционный Суд заблокировал образование ВККС и признал неконституционным закон. За это тоже достаточно сомнительных аргументов.

ВККС занимается, простыми словами, подбором судей. Она должна обеспечить назначение на должность таких судей:

уровень компетентности которых, то есть юридические знания, соответствуют тем требованиям, которые выдвигаются;

уровень морально-этических критериев также позволяет быть уверенным, что этот судья не будет заниматься сомнительными делами.

Как только будут заполнены в ВККС все вакансии судей, то следующий очень важный шаг и важная составляющая, которая должна обеспечить восстановление доверия, – это привлечение к ответственности одиозных судей.

Чтобы мы видели, когда человек попал в ДТП и понятно, что он виноват, ехал под наркотическим опьянением или под алкогольным. И в результате мы имеем, что этот человек не получает заслуженное наказание, то того судью, который освободил такого человека от наказания, Высший совет правосудия должен очень быстро привлечь к ответственности.

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Но поскольку у нас где-то около 6 или 7 тысяч судей в целом должно быть во всей судебной системе, то обычно тот небольшой склад ВСП, который определен Конституцией и законом "О Высшем совете правосудия", он не всегда может очень эффективно и быстро привлечь к ответственности судей . И это очень большая проблема.

Я так понимаю, не только из-за количества, но и из-за качества того Высшего совета правосудия.

Вопрос не в качестве. Когда идет вал жалоб, а на судей действительно идет вал жалоб, их надо еще подготовить, разобраться, обоснованы или необоснованны жалобы, действительно ли судья или его решение вызывает вопрос о предвзятости, объективности, законности или это просто фантазии, домыслы участников, которые жалуются на действия судьи и тому подобное.

О службе дисциплинарных инспекторов

Законопроект касательно ВСП "О внесении изменений в закон о Высшем совете правосудия", он вводит очень действенный институт – службу дисциплинарных инспекторов, которые должны обеспечивать техническую подготовку производств по всем жалобам.

Тогда члены ВСП будут освобождены от необходимости делать техническую, рутинную работу. Им будут готовить материалы, а дальше уже члены ВСП будут смотреть, если материалы качественно будут подготовленны, а это будет уже ответственность дисциплинарных инспекторов и они смогут официально обращаться к любым инстанциям и органам, получать документы, подтверждающие или опровергающие виновность судьи в конкретных противоправных действиях.



Вениславский прокомментировал непривлечение судьи к ответственности / Фото "РБК-Украина"

Члены ВСП очень быстро будут выносить решения о привлечении или непривлечении судьи к ответственности. Как только мы получим системную деятельность ВСП насчет привлечения к ответственности судей, решения которых точно вызывают вопросы и в экспертной среде, и у сторон процесса, то это будет очень мощным сдерживающим фактором для всех судей.

Я хочу напомнить, что судья в Украине – это один из самых высокооплачиваемых видов деятельности. Судья суда первой инстанции, наиболее низовой судья получает 50 – 70 тысяч гривен в месяц, а судья Верховного суда – 300 – 400 тысяч в месяц, а порой некоторые и 500 тысяч. Это те деньги, о которых даже в бизнесе многие мечтают.

Социальные гарантии должны преобладать те возможные коррупционные выгоды, которые судья может получить за одно решение и поплатиться не только своим будущим, но и свободой. А это все зависит от ВРУ.

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Когда мы можем ожидать обновления и возвращения доверия – я думаю, что к концу 2021 года мы получим обновленный, тот который пройдет проверку этическим советом, состав ВРУ. К тому времени конкурсная комиссия, которая будет создана в соответствии с законом "О судоустройстве и статусе судей" и которая была камнем преткновения, отберет кандидатов на должность Высшей квалификационной комиссии судей.

Уже ВСП из тех кандидатов, которых предложит эта конкурсная комиссия, назначит членов ВККС. И ноябрь – декабрь мы получим уже 2 главных полноценно работающих органа. К середине 2022 года мы имеем все оптимистические шансы заполнить вакансии на должности судей и получить полноценно работающую судебную систему. А дальше это параллельный процесс, ВРУ, привлечение к ответственности.

Я думаю, что к началу 2023 года мы все уже точно должны почувствовать существенные улучшения в судебной системе.

То есть за год с небольшим.

Я не хочу сказать, что за год мы изменим полностью все, но мы почувствуем и увидим, что действительно судебная власть будет испытывать постепенное очищение от одиозных судей, которые выносят сомнительные решения.

О внешнем вмешательстве России в украинскую власть, досрочных выборах и решениях СНБО – читайте во второй части интервью с Федором Вениславским в программе "Первые лица".