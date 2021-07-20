Об этом рассказал представитель президента в Конституционном Суде, народный депутат фракции "Слуга народа" Федор Вениславский в программе "Первые лица" на 24 канале. Он заверил, что сейчас в ОП таких разговоров нет.

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Вениславский: Слышал эти страшилки

Представитель президента в КСУ ответил, что и вправду слышал такую информацию в медийном пространстве. Однако все опроверг.

Я эти страшилки слышал, их постоянно наши политические оппоненты транслируют в массовое пространство через СМИ,

– заверил Вениславский.

Он считает, что причина таких сплетен одна – желание политических оппонентов расшатать ситуацию и получить дивиденды для участия в предстоящих выборах.

"Очень бурные политические фантазии. На сегодня никаких оснований и разговоров в Офисе Президента относительно такого сценария точно нет. Оснований для досрочных президентских выборов нет", – подытожил Вениславский.

В то же время отметил, что периодически появляются основания для досрочных парламентских выборов. Однако инициативы по их проведению пока нет.

Полное видео интервью смотрите в 20:00 на 24 канале. Не пропустите!

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