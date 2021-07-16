В сговоре с Александром Тупицким была главній бухгалтер Конституционного суда. Поэтому они вдвоем подделали информацию об одном из действительных подписчиков автоматизированной системы Госказначейства.
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Отстраненный глава Конституционного суда Александр Тупицкий получил новое подозрение. Она касается обвинения в незаконном вмешательстве в систему дистанционного обслуживания клиентов казначейства.
Источник:Офис генпрокурора
В сговоре с Александром Тупицким была главній бухгалтер Конституционного суда. Поэтому они вдвоем подделали информацию об одном из действительных подписчиков автоматизированной системы Госказначейства.
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