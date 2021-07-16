У змові з Олександром Тупицьким була головна бухгалтерка Конституційного Суду. Відтак вони удвох підробили інформацію про одного з дійсних підписувачів автоматизованої системи Держказначейства.

До речі На Тупицького чекають суди за його злочини, – Зеленський неприємно здивований рішенням ВС

Співучасник злочину – головна бухгалтерка

Слідчі повідомляють, що Тупицький передав свій особистий ключ із кваліфікаційним електронним підписом головній бухгалтерці. Він надав вказівку його використовувати під його ж іменем. Відтак в автоматизовану систему вносили неправдиві дані.

Зверніть увагу! В Офісі генпрокурора не повідомляють імені причетної до справи бухгалтерки. Втім, на сайті Конституційного Суду зазначено, що це Наталія Осницька.

Втручання у систему відбувалися навіть тоді, коли сам Тупицький перебував за кордоном. Зокрема, таким чином підписали понад 200 документів:

електронні платіжні доручення,

електронні документи з бюджетних зобов'язань,

з розподілу показників зведених кошторисів,

розподілу відкритих асигнувань,

кошторисні призначення.

Зазначимо, що лише 2 дні – 14 липня – тому Верховний Суд фактично повернув посаду Тупицькому. Володимир Зеленський відсторонив Олександра Тупицького своїм указом і скасував його призначення у КСУ. Втім, у ВС рішення Зеленського визнали неправомірними.

Інші справи Олександра Тупицького