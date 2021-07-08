Грозит ли Коломойскому арест, когда ждать встречи Зеленского с Путиным и как власти планируют проводить деоккупацию Донбасса и Крыма – узнайте во второй программе "Первые лица" на 24 канале. Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал возможность встречи президентов России и Украины, рассказал, как принимают решения в заседаниях.

Первая часть интервью Санкции для Порошенко и судьба Медведчука: откровенное интервью с секретарем СНБО Даниловым

О санкциях и Коломойском

Очень много спрашивают относительно Игоря Коломойского. Вы не очень хотите говорить о фамилии – когда будет документ, тогда и будете обсуждать. Но с Коломойским немного другая история. К нему много вопросов в Америке. Ходили слухи, что якобы готовятся документы на экстрадицию Коломойского в Америку в тех делах. Знаете ли вы что-то об этом? Приходили вам какие-то такие представления в СНБО? Когда посадят Коломойского?

Когда посадят Коломойского – это точно не к нам. Мы не орган, который сажает или выпускает. Это первая вещь. Действительно, у нас есть 134 человека, граждане Украины, которые находятся под санкциями США. У нас есть 130 граждан, которые находятся непосредственно под санкциями Минфина США. У них там немного другая ситуация. И есть 4 гражданина, находящихся под санкциями Госдепа.

Мы на заседание СНБО дали поручение отработать и выяснить, на основании чего и кому были применены эти санкции. Кстати, на этой неделе мы совместно работали с партнерами из США по этим вопросам. На сегодня установлено, что из 130 человек, которые получили санкции Минфина, 127 – живы и здоровы. Еще 3 человека умерли, Господь забрал к себе. То, что касается 127 человек:

в отношении 100 – СНБО ввел санкции;

в отношении остальных – мы получаем дополнительную информацию от партнеров.

Однако мы опираемся не только на материалы от партнеров. У нас очень мощно работает разведка и службы. Они предоставляют очень много дополнительной информации. Есть отдельная информация в отношении 9 человек, которые мешали в выборах в США. Это отдельная ситуация. Такая деятельность мешает стране. Если бы это было личное дело людей, но здесь выходят отношения на межгосударственный уровень.



Данилов рассказал о санкциях против Коломойского / Фото 24 канала

Я бы не советовал никому вмешиваться в избирательные кампании тех или иных стран. Это очень опасно. Мы имеем последствия и будем на это реагировать. Как именно – это уже после получения всех документов от наших служб. На заседании СНБО будем рассматривать тот или иной вопрос.

Я правильно понимаю, что сейчас на повестке дня введение санкций в отношении Александра Дубинского, Игоря Коломойского и Андрея Деркача?

Мы отработаем все вопросы касательно тех людей, которые под санкциями США.

Эти люди, которых я назвала, находятся. Правильно?

Осталось 27 человек из этих 127. Мы с ними дополнительно разбираемся.

Сколько времени вам на это нужно? Когда ожидать?

Мы – не скорый поезд или чартеры. Кстати, сейчас ими не все пользуются. Мы не забираем эти вещи у людей, просто на определенный период они не могут этим пользоваться. Это может быть 3 года или пожизненно – зависит от решений, которые мы принимаем.

О санкциях в отношении Фукса и Фирташа

Фукс, кстати, против которого вы ввели последние санкции, жалуется, что нет денег даже SIM-карту купить. Все активы заблокированы.

Если господину Фукса нужна SIM-карта – я могу купить, передать, если он уже настолько страдает от наших санкций.

Будут ли дополнительные санкции в отношении Фирташа? Потому что против него ввели санкции не из-за монополии на газовом рынке, от которого больше всего страдает экономика.

На сегодня есть санкции в отношении гражданина Фирташа. Он не сможет пользоваться теми активами, которые есть на территории Украины. Нам было не совсем понятно общение с людьми, которые занимали министерские должности. Они считали, что мы должны закрыть предприятия Фирташа. Это ерунда. А что с людьми? Их выбросить на улицу, или как?

Он сейчас не может пользоваться деньгами, которые есть на этих предприятиях. Он не может продавать активы, которые есть. Он ограничен в очень многих вещах. Однако мы ответственны в этом. Когда министр говорит, почему предприятия Фирташа не закрыли – мы же не враги Украины, люди должны работать.

Справка. 18 июня на заседании СНБО приняли решение ввести санкции против бизнесменов Павла Фукса и Дмитрия Фирташа.

О скандальных договоренностях

Пройдет время, будем выяснять, что за договоренности были в декабре 2004 года. Кто в них участвовал.

Вы будете искать ответы на эти вопросы?

Они у нас уже есть.

Когда вы нам их представите?

Всему свое время. У нас есть плановая, системная, планомерная работа. Все, что обещал Владимир Зеленский, когда шел на выборы – все будет идти постепенно. Да, не все можно сделать сразу.

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Сколько времени вам нужно?

Вы так категорически задаете вопрос, что я не могу. Люди ждали этого 23 года. Я был в политике с 1994 года, ушел в 2007 году. Не возвращался, ведь не видел, куда можно вернуться. И даже когда происходили события на Майдане – я был со своими сыновьями. Мы ежедневно были там. Я был в Доме профсоюзов.

Однако я не пошел к Петру Алексеевичу (Порошенко – 24 канал), я его очень хорошо знаю еще с 2003 года. Это крупный бизнесмен. Я понимал, чем он будет заниматься. Сейчас есть революционный шанс для страны. Мы можем изменить ее к лучшему и построить страну нашей мечты.

Об оккупации украинских территорий

Кстати, люди задают вопрос, где вы были, когда началась война. Как вы отреагировали? Вы же из этого региона.

Я из Луганска. Это было довольно больно. Я могу напомнить, что в 2007 году, когда давал интервью журналисту "Украинской правды" Сергей Лещенко, сказал, что мы движемся к войне, потере Крыма. Я это говорил и на депутатской фракции, в которую входил. Не надо было быть гуру, чтобы понимать, что у нас будут проблемы в Донецкой и Луганской областями. Надо было просто анализировать происходящее.

К сожалению, я не мог достучаться ни до кого для того, чтобы они поняли глубину всех процессов. Я уже находился в Киеве, мне было довольно больно за всем этим наблюдать. Начало этой агрессии – это не вопрос одного дня. Россияне заранее делали закладки, они инсталлировали сюда своих людей в большом количестве. Они этим вопросом занимались.



Данилов: "Начало агрессии – это не вопрос одного дня" / Фото 24 канала

Этот вопрос их имперских амбиций, чтобы вернуть нас к себе. Мы прошли определенный рубикон и это сделать уже будет невозможно. Я помогал фронту как мог, но я не человек, который сразу делает селфи и говорит что-то. У меня была попытка общаться с господином Тукой (экс-глава Луганской ОГА – 24 канал), когда его назначили, но у него или желания не было, или я не знаю что. Я несколько раз пытался достучаться.

К сожалению, из-за вопроса борьбы с коррупцией очень часто вопросы войны отходит на второй план, хотя это сверхважно. Насколько частичной вы возвращаетесь к этому вопросу на СНБО? В какой стадии сейчас это учитывая то, что Америка может стать участником процесса переговоров по Донбассу и есть новые попытки Зеленского и Путина договориться. Меняется что-то здесь?

На второй план оно не уходит. Каждое утро в 6:00 – 6:15 я получаю отчет о прошедших сутках о том, что произошло у нас на фронте. Такой же отчет получает президент Украины и другие высокопоставленные лица. Это ежедневная работа, ежедневная ситуация. Мы не снимаем с повестки дня этот вопрос. Он решается и на заседании.

Не только в ситуации в Донецкой и Луганской областях, он (Зеленский – 24 канал) довольно часто там бывает. Он объехал почти всю линию фронта. И я могу сказать, что то, что происходило в начале его каденции и то, что есть сейчас – это совсем другие встречи. С начала наши военные, откровенно, осторожно относились. Сейчас совсем другие отношения, когда верховный главнокомандующий приезжает к своему войску, приветствует их. Они сегодня уже его ждут.

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У нас решения, но под грифом "Т", если они рассматриваются на заседаниях СНБО. Кроме того, я напомню, у нас была поездка по Херсонской области и мы смотрели, насколько тот край является защищенным. После этого было поручение президента и месяц готовилось закрытое заседание Совета нацбезопасности и обороны. Это то, что касается Одесской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областей. Это решение прошло, оно было принято.

Интервью с Алексеем Даниловым: смотрите видео

По вашему мнению, насколько там взрывоопасная ситуация?

Сегодня, имея такого соседа, оно может появиться где угодно. У нас достаточно сложная ситуация, потому что они сейчас находятся на переходном периоде власти. В сентябре у них там должны состояться выборы. У них там довольно такая непростая ситуация. Если вы смотрели последнюю "прямую линию" Путина с русским народом, то могу сказать, что это худшее, что я видел за последнее время от Путина.

В плане риторики? Или Путин плохо выглядит?

И в плане риторики. Он уже и раздражен. Он уже упомянул, что мокша, есть такой народ, и украинцы – что мы одинаковые. Я извиняюсь, где мокша, а где мы. Это вообще такое себе сравнение.

Смотрите, мы не были в 2014 году готовы к наступлению со стороны России. Помните то заседание СНБО, где все сидели и не могли принять решение, как нам реагировать на нападение из Крыма. Готовы ли мы сейчас, если что-то произойдет?

Почему мы не были готовы? Все очень просто. В свое время, когда заходила довольно мощная Российская Федерация, министр обороны Украины был гражданином России. Поэтому мы сейчас к гражданству очень осторожно относимся и говорим, что это надо прекращать. И если человек имеет гражданство РФ, у нас есть определенное беспокойство, чтобы он не работал на те или иные органы.

Справка. Министр обороны Дмитрий Саламатин получил гражданство Украины лишь 6 декабря 2005 года. В должности работал до 2012 года.

И когда мы принимаем те или иные вещи, соответствующие решения (кстати, это один из аргументов, которые нам предоставляют соответствующие наши закрытые службы) и какое кто имеет отношение, когда кто-то начинает по телевидению что-то там рассказывать, что он такой-сякой – то он такой. Мы это знаем точно. И не только он.

Возвращаясь, министр обороны – гражданин РФ, председатель Службы безопасности – гражданин РФ, Укроборонпром полностью под (контролем – 24 канал) РФ. То есть, инсталляция российских граждан – разведчиков, сотрудников главных управлений и соответствующих ведомств из России просто была бешеной. И они уничтожали здесь все, что только можно. Конечно, мы не были готовы. К сожалению.

Сейчас мы готовы?

Сейчас у нас совсем по-другому.

Ко всему?

Ко всему вообще готовиться нельзя. Знаете, сейчас идут такие довольно сложные процессы, кроме медицинских. Можем ли мы к ним быть готовыми? Конечно, это довольно сложная вещь. Ко всему подготовиться невозможно. Но к основным вызовам, к тем, которые мы можем оценить – готовы.

К новому наступлению России мы готовы?

Смотрите, надо быть откровенными, по технологическому обеспечению – россияне последние годы вкладывали огромные деньги в свои войска, потому что другого у них нет. В них единственная доктрина, что они с кем-то должны воевать, иначе у них очень быстро происходит развал, если нет внешнего врага.

У нас сегодня совсем другая армия, совсем другие вооружения.

Есть ли проблемы? Конечно, есть. Но у нас сегодня появились настоящие партнеры. Я акцентирую на слове "настоящие". У нас есть страны Балтии, Польша, Канада, Соединенные Штаты, Великобритания – это партнеры, которые нас действительно поддерживают.

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О деоккупации Донбасса

Существует ли у нас план "Б" в отношении Донбасса? И что это такое, если он есть?

Я могу сказать, что это не только план "Б". Это и не только то, что касается Донецкой и Луганской областей. Мне не нравится словосочетание Донбасс, я неоднократно это говорил. Это географическое название, начиная от Донецка в Ростовской области и заканчивая в Днепропетровской области. Я очень осторожно к этому отношусь.

Вы помните, что в декабре 2019 года, когда в Париже была встреча, у нас было заседание СНБО. 5 вариантов мы рассматривали, 5 вариантов были утверждены. Сейчас мы работаем по первому варианту – варианту политико-дипломатического пути в решении этого трудного, сложного вопроса. Но если мы будем видеть, что он не срабатывает, тогда будут другие планы.

Так же, когда нас упрекают по решениям СНБО, по тем или иным вопросам. Спрашивают есть ли там. Поверьте, у Владимира Александровича там полный алфавит.

Если надо будет дойти до "Я", то мы и до "Я" дойдем.

Вы давно с ним общаетесь. Изменилось ли его отношение к этому? Он когда-то говорил, что с Путиным можно поговорить и договориться. Исчезли ли у него такие иллюзии?

Это у него надо спрашивать прежде всего. Я могу сказать, что вы, и не только, видите, что Владимир Александрович уже по-другому начинает (относиться – 24 канал).

Он довольно резкий сейчас.

Был некоторое время, мы договорились, с ними договорились, что мы берем определенный промежуток времени. Это была публичная позиция, что в течение года мы должны сделать определенные вещи, для того, чтобы договориться мирным путем, закончить те все процессы. Те обязательства, которые брал на себя президент, украинская группа (делегатов – 24 канал), которая находилась во главе с украинским президентом в Париже, мы выполнили все. Оно даже политически было нам так не совсем выгодно.

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Мы понимали, что не все общество это поддержит. Мы все выполнили. Российская сторона не выполнила ничего. Поэтому на сегодняшний день есть уже немножко другая ситуация. Но никто не говорит, что с Путиным не надо общаться. Может и надо встретиться, для того, чтобы четко понять...

Даже после того, как Путин сказал о Зеленском: "О чем с ним говорить"? Назвал марионеткой Вашингтона?

Смотрите, это же политика.

Встреча после этого возможна вообще?

Путин довольно раздражен. Последнее (выступление – 24 канал) его можно рассматривать. Вспоминал то, что не вспоминают, много таких вещей. Это отдельный разговор.

Честно, я уверен, что Российская Федерация не может выдерживать то состояние, в котором она находится. Она развалится. Они говорят о едином народе. Скажем, чеченский народ – какие они русские? Это отдельный народ, будет (отдельно существовать – 24 канал). Ичкерия будет существовать в наше время. Или Татарстан.



Зеленский изменил отношение к России / Фото Офиса Президента

Вы думаете будет встреча Путина и Зеленского?

Это зависит от многих факторов. Я больше думаю да, чем нет. Это очень важно для того, чтобы принимать дальнейшие шаги. Это очень важные реперные точки, которые нужно проходить.

О паспортизации ОРДЛО

Как вы оцениваете массовую раздачу российских паспортов на оккупированном Донбассе и насколько это может быть важной угрозой? Мы как-то на это реагируем?

На территории Донецкой и Луганской областей на сегодня 630, я настаиваю на этой цифре, тысяч паспортов розданы и подано заявление со стороны тех людей, которые там живут. Потому что сегодня фактически это гетто. Там они загородили их. С одной стороны, они держат границу, с другой – они сделали себе границу, как концлагерь сделала себе Россия для жителей Донецкой и Луганской области.



Данилов сравнил российские власти с фашистской Германией / Фото "РБК-Украина"

Они выдают эти документы, это как Гитлер нападал, он аусвайсы (удостоверение личности – 24 канал) выдавал для того, чтобы на оккупированных территориях у человека было удостоверение. К большому сожалению, мы не можем на это влиять непосредственно напрямую. Но если мы будем смотреть те минские соглашения, на которые они все ссылаются, то там нет такого, что Россия должна выдавать "аусвайсы" жителям Донецкой и Луганской областей. И когда говорят: "Давайте, выполняйте", то давайте. Вы же не выполняете даже ту договоренность, которая записана. Более того, вы еще хуже делаете, когда начинаете такой процесс.

Мы как-то будем реагировать на это?

А как вы предлагаете, чтобы мы на это реагировали? Они говорят, что надо проводить выборы. Тогда у меня вопрос – а кто будет выбирать? Он, гражданин страны, которой будет считаться, когда он пойдет на выборы по украинским законам. Тогда ему надо сдать этот "аусвайс" и сказать: "Я гражданин Украины". Тогда так.

Для этого это делает Путин? Еще раз подчеркну – дополнительно себе взять 500 тысяч голосов на выборах в Госдуму, которые будут в сентябре, это их такое себе использование. Тогда у меня вопрос – где же это общество, которое постоянно рассказывает, что мы не совсем вежливо ведем себя по каким-то вопросам Евросоюза?

Что мы потом будем делать с этими людьми?

Ничего. Кто будет иметь желание сдать эти паспорта – сдадут. Обратный процесс будет обязательно. Не было в истории ни разу, чтобы не было обратного процесса. Он обязательно будет. Такова природа.

О санкциях против контрабандистов

Двух вопросов, которых мы с вами еще не коснулись, которые приняли на СНБО, это санкции против контрабандистов и "воров в законе". По ним есть вопросы. Например, 100 таможенников, которых отстранили результате решения СНБО, уже вернулись к работе.

Не путать решение СНБО и поручения, которые дают СНБО. Это юридически 2 совершенно разные институты. У нас есть решение, которое касается контрабандистов. У нас есть решение о "ворах в законе" и криминальных авторитетах.

У нас было письмо министра внутренних дел Авакова. Он сказал, что на их взгляд, есть люди, которые берут, непосредственно участвовали в процессах, связанных с сотрудничеством именно с этими контрабандистами. Это не было решение, было поручение провести проверку этих лиц. Эту проверку провели. Те люди...

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То есть вы дали поручение Гостаможне?

Те люди, которые проводили проверку, не нашли в их действиях никаких недоразумений. Но они даже не ожидали, что с 1 числа этого месяца (июля – 24 канал) будет другая проверка каждого человека.

Полиграф?

Не только полиграф. После этого мы будем видеть, кто был прав. Все решения, которые мы принимаем, все поручения, которые мы даем, находятся на контроле. И такого, чтобы мы ошиблись перед обществом – мы не можем это себе допустить.

В отношении криминальных авторитетов был вопрос о том, что в списке оказались добровольцы? Как так случилось? Или этот вопрос будут пересматривать?

Во-первых, что касается "оказались добровольцы и т.д." – надо очень внимательно, тщательно разбираться в этом вопросе. Некоторые органы говорят, кого-то видел, кто-то кого-то не видел. Этот вопрос на крайнем заседании СНБО был. Было 3 человека, в отношении которых было обращение и приняли решение дополнительно проверить тех 3 человек с того большого перечня, который есть.

Как только закончится эта проверка – мы так же проинформируем общество. Один из тех людей, по тем документам, которые есть, участвовал непосредственно в ограблении ювелирного магазина в Киеве, где убили охранника. Надо понимать. Даже участие в боевых действиях не дает право индульгенции совершить преступления после этого. Если вы их совершили – должны за это отвечать.

О политических амбициях

Это правда, что вы президенту предложили такой радикальный способ решения вопросов, как СНБО и санкции?

А следующий вопрос какой у вас?

А следующие вопросы поставили вам зрители. И они диаметрально противоположные. Одно, что вы "плюете на закон и куда вы будете убегать, когда все это закончится". А другое – "примете ли вы предложение стать главой МВД или премьер-министром, если такое прозвучит". Вдобавок к этому – "у меня такое впечатление, что Данилов думает идти в президенты". Так это или нет?

Перейти в президенты – мало кто понимает, насколько это сложная, тяжелая и ответственная работа. Если считают, что там какой-то "мед" с утра до вечера – эти люди глубоко ошибаются. Я гораздо опытнее человек, чтобы сказать, что у меня таких планов нет. У меня хватает работы на той должности сейчас, которую мне поручил Владимир Александрович. И этой работы очень-очень-очень много. Это ответ на ваш вопрос.

А если бы вам предложили стать министром внутренних дел. Вы согласились бы?

Я вам ответил на вопросы, которые вы мне задали.