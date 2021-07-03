Об этом в интервью в программе "Первые лица" сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. Проведение встречи зависит от многих факторов.

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Данилов считает, что встреча Путина и Зеленского очень нужна для того, чтобы принимать дальнейшие шаги.

Я больше считаю да, чем нет (что состоится встреча – 24 канал). Это очень важные реперные точки, которые надо проходить,

– отметил секретарь СНБО.

Данилов отметил, что Россия не выполняет свои обязательства, но это не причина, чтобы отказываться от встречи с Путиным. Дело в том, что общение через посредников – очень сложное.

"Возможно, надо и встретиться для того, чтобы четко все понять", – пояснил Данилов.

На замечание о том, что Путин оскандалился заявлениями о Зеленском, Данилов ответил: "Смотрите, это же политика".

Справка. Путин сказал, что не понимает, для чего ему встречаться с Зеленским. В то же время добавил, что "все вопросы Украины решают не в Киеве, а в Вашингтоне, Берлине и Париже.

Данилов о встрече Путина и Зеленского: смотрите видео

Встреча Путина и Зеленского: коротко