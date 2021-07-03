Про це в інтерв'ю у програмі "Перші особи" повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. Проведення зустрічі залежить від багатьох факторів.

До теми Я готовий йти далі, – Зеленський російською запропонував Путіну зустрітися на Донбасі

Данілов вважає, що зустріч Путіна та Зеленського дуже потрібна для того, щоб приймати подальші кроки.

Я більше вважаю так, ніж ні (що відбудеться зустріч – 24 канал). Це дуже важливі реперні точки, які треба проходити,

– зазначив секретар РНБО.

Данілов зауважив, що Росія не виконує свої зобов'язання, але це не причина, щоб відмовлятися від зустрічі з Путіним. Річ у тім, що спілкування через посередників – дуже складне.

"Можливо, треба й зустрітись для того, щоб чітко все зрозуміти", – пояснив Данілов.

На зауваження про те, що Путін оскандалився заявами про Зеленського, Данілов відповів: "Дивіться, це ж політика".

Довідка. Путін сказав, що не розуміє, для чого йому зустрічатися з Зеленським. Водночас додав, що "усі питання України вирішують не в Києві, а у Вашингтоні, Берліні та Парижі.

Данілов про зустріч Путіна та Зеленського: дивіться відео

Зустріч Путіна та Зеленського: коротко