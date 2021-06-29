Вместе с тем, нет причин, чтобы препятствовать их работе. Такое мнение высказал народный депутат от "Слуги народа" и представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский.
Важно Запускает судебную реформу в Украине: Рада одобрила важный законопроект
О новом важном законе и роли международных экспертов
По его словам, к советам Венецианской комиссии прислушались и проголосовали за правки, которые предусматривают роль международников в вынесении вопроса.
То есть, конкурсная комиссия может принять решение, если за него проголосуют не менее 4 человек, 2 из которых – представители международных экспертных организаций. Следовательно, не может быть спорных ситуаций вообще.
В этом случае я не вижу никаких оснований для того, чтобы предусматривать какую-то возможность для блокирования работы этой конкурсной комиссии,
– подчеркнул нардеп.
Он считает, что все заинтересованы в том, чтобы заполнить вакансии в судах. Поэтому этот процесс важно быстрее запустить, поэтому манипуляций не должно быть.
"Закон в целом полностью отвечает ожиданиям наших международных партнеров и украинского общества относительно создания предпосылок для очистки судебной власти и возвращение доверия к ней", – подытожил Вениславский.
Вениславский об очищении судебной системы: смотрите видео
Что известно о законопроекте
- Законопроект о формировании ВККС приняли в первом чтении еще 3 марта.
- Нардепы подали к документу о ВККС почти пол тысячи поправок.
- Тем временем проект закона раскритиковали наши западные партнеры.
- США и ЕС в совместном заявлении призвали украинский парламент оказать решающее слово в отборе членов ВККС международным экспертам. Такие рекомендации ранее давала и Венецианская комиссия.
- Наконец, украинские законодатели к советам прислушались.