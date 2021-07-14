Об этом рассказал представитель президента Украины в Конституционном Суде Федор Вениславский. В то же время Банковая уже готовится к апелляции.

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"Он (Тупицкий – 24 канал) судьей пока не является, поскольку решение Кассационного административного в составе Верховного – это только решение суда первой инстанции. В соответствии с кодексом административного судопроизводства, именно эта инстанция рассматривает такие категории споров", – объяснил Вениславский.

Судебную реформу пытаются не допустить

Есть еще апелляционное обжалование, которое готовит Офис Президента. По мнению представителя президента в КСУ, Большая палата Верховного Суда, которая будет как апелляционная инстанция рассматривать это дело, более глубоко оценит все доказательства и аргументы, которые приводят и президент, и СНБО касательно Тупицкого, и отменит решение суда первой инстанции.

Это, по большому счету, удар по судебной реформе, поскольку господин Тупицкий известен своими одиозными решениями и режиссированием антигосударственных решений,

– сказал Вениславский.

Он добавил, что Тупицкий является удобным судьей для тех политических сил, которые пытаются не допустить осуществления судебной реформы. Потому что принятые Верховной Радой законы о Высшей квалификационной комиссии судьи и Высшем совете правосудия имеют все шансы стать мощным стимулом для обновления судебной системы и восстановления доверия.

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"Можно действительно утверждать, что сегодняшнее решение Верховного Суда – это одна из мощных попыток наступления на судебную реформу", – подчеркнул Федор Вениславский.

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