Владимир Зеленский заявил, что на протяжении лет независимости Украины судебную реформу еще не проводили. Именно поэтому целью президента является вернуть доверие и уважение украинцев к суду.

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Украинцы нуждаются в справедливом суде

Зеленский заявил, что справедливость является одной из базовых ценностей украинцев, но ее невозможно обеспечить без независимой судебной системы. Однако благодаря закону работники Фемиды перестанут быть "прислужниками" отдельных представителей власти.

Это без преувеличения историческое событие для Украины,

– подчеркнул глава государства.

В справедливом суде также нуждаются украинские и иностранные инвесторы. Поэтому голосование за реформу ВСП заложило необходимые условия для эффективных изменений в судебной системе.

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Что этому предшествовало