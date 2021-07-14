Володимир Зеленський заявив, що впродовж років незалежності України судову реформу ще не проводили. Саме тому метою президента є повернути довіру й повагу українців до суду

До теми Думаю, що влітку 2022 року матимемо суттєво оновлену ВРП, – експертка

Українці потребують справедливого суду

Зеленський заявив, що справедливість є однією з базових цінностей українців, але її неможливо забезпечити без незалежної судової системи. Однак завдяки закону працівники Феміди перестануть бути "прислужниками" окремих представників влади.

Це без перебільшення історична подія для України,

– наголосив глава держави.

Справедливого суду також потребують українські та іноземні інвестори. Тому голосування за реформу ВРП заклало необхідне підґрунтя для ефективних змін у судовій системі.

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Що цьому передувало