Експертка Центру протидії корупції Галина Чижик розповіла, що закони про Вищу раду правосуддя та Вищу кваліфікаційну комісію суддів є неідеальними. Було б краще, якби судді, які є залежними й часто корумпованими, взагалі не брали участь у впровадженні судової реформи.
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За словами Чижик, цей процес необхідно буде контролювати на кожному етапі. Приблизно впродовж найближчої половини року відбудуться конкурси до ВККС, а також на вакантні посади у ВРП.
Думаю, що через рік, влітку 2022 року, ми вже матимемо нову Вищу кваліфікаційну комісію суддів і суттєво оновлену Вищу раду правосуддя,
– заявила експерта.
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Чижик розповіла про оновлення Вищої ради правосуддя: дивіться відео
Що цьому передувало
- Верховна Рада 14 липня проголосувала за основу і в цілому за законопроєкт №5068. Він передбачає конкурсний відбір та перевірку на доброчесність членів Вищої ради правосуддя.
- За відповідну ініціативу проголосували 259 народних обранців. У першому читанні депутати підтримали документ ще у травні.
- Також документ передбачає створення Служби дисциплінарних інспекторів ВРП. Ця структура разом з Етичною радою стежитимуть за доброчесністю та професійною етикою чинних членів ВРП й кандидатів.