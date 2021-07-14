Експертка Центру протидії корупції Галина Чижик розповіла, що закони про Вищу раду правосуддя та Вищу кваліфікаційну комісію суддів є неідеальними. Було б краще, якби судді, які є залежними й часто корумпованими, взагалі не брали участь у впровадженні судової реформи.

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За словами Чижик, цей процес необхідно буде контролювати на кожному етапі. Приблизно впродовж найближчої половини року відбудуться конкурси до ВККС, а також на вакантні посади у ВРП.

Думаю, що через рік, влітку 2022 року, ми вже матимемо нову Вищу кваліфікаційну комісію суддів і суттєво оновлену Вищу раду правосуддя,

– заявила експерта.

Довідка. Володимир Зеленський наклав вето на законопроєкт про запуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Водночас президент надав парламенту свої зауваження щодо документа.

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Чижик розповіла про оновлення Вищої ради правосуддя: дивіться відео

Що цьому передувало