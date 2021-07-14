Эксперт Центра противодействия коррупции Галина Чижик рассказала, что законы О Высшем совете правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей являются неидеальными. Было бы лучше, если бы судьи, которые являются зависимыми и часто коррумпированными, вообще не участвовали во внедрении судебной реформы.

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По словам Чижик, этот процесс необходимо будет контролировать на каждом этапе. Примерно в течение ближайшей половины года состоятся конкурсы в ВККС, а также на вакантные должности в ВСП.

Думаю, что через год, летом 2022 года, мы уже будем иметь новую Высшую квалификационную комиссию судей и существенно обновленный Высший совет правосудия,

– заявила эксперт.

Справка. Владимир Зеленский наложил вето на законопроект о запуске Высшей квалификационной комиссии судей. В то же время президент предоставил парламенту свои замечания относительно документа.

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Чижик рассказала об обновлении Высшего совета правосудия: смотрите видео

Что этому предшествовало