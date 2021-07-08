Предварительную версию законопроекта Владимиру Зеленскому направили на подпись 5 июля. Как говорится на сайте Верховной Рады, через три дня он вернул законопроект со своими предложениями.

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Вето Зеленского на закон о ВККС

Поэтому нардепы должны повторно рассмотреть законопроект, который вернул президент. Рада должна либо принять президентские правки, либо преодолеть вето. Нардепы могут сделать это, если повторно проголосуют за предыдущий вариант законопроекта 300+1 голосом.

Как отмечают эксперты, вето наложили из-за частично конкурентных между собой утверждений:

правку, дающую международным экспертам решающий голос в конкурсной комиссии,

правку, по которой для принятия решения о назначении члена ВККС необходимо по 2 голоса от украинских и международных экспертов.

Предостережение на этот счет высказывал и спикер парламента Дмитрий Разумков. Он предполагал, что президент ветирует законопроект.

Обратите внимание! В день, когда парламент в целом проголосовал за этот законопроект, Зеленский приветствовал это решение. Впрочем, он выразил надежду, что в документе не спрятали никаких юридических "мин".

К тому же Зеленский внес еще несколько предложений:

предусмотреть, что ВККС считается полномочной при условии назначения в ее состав не менее 11 членов, по меньшей мере 6 из которых назначены среди судей или судей в отставке;

по запросу члена первого состава конкурсной комиссии для организационного, технического обеспечения можно привлекать помощников, переводчиков. Финансирование для этого можно привлечь из международной технической помощи.

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