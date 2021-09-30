Пресслужба ОАСК 29 вересня опублікувала повідомлення, у якому цей штраф названо незаконним. Нагадаємо, мовиться про 4540 гривень.

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На суддю Вовка наклали штраф, але в ОАСК кажуть – незаконно

Скандальновідомого суддю Павла Вовка оштрафували на 4540 гривень.

Про це стало відомо 29 вересня. Рішення про штраф схвалив Вищий антикорупційний суд.

А його причиною стало те, що Вовк постійно не з'являвся на засідання ВАКС за викликами.

В Окружному адмінсуді, який Павло Вовк очолює, оприлюднили свою реакцію на рішення суду Антикорупційного:

Мовляв, штраф Вовку – незаконний.

Бо вказаний суддя "не має статусу підозрюваного у справі, щодо якої його нібито викликали".

Напевно, у ВАКС і НАБУ свій особливий закон, або вони вчились не в українських вишах. А можливо, ці особи країну проживання переплутали,

– емоційно зазначили автори повідомлення ОАСК.

Коротко про те, що не так із суддею Павлом Вовком