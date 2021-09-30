Пресс-служба ОАСК 29 сентября опубликовала сообщение, в котором этот штраф назван незаконным. Напомним, говорится о 4540 гривнах.

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На судью Вовка наложили штраф, но в ОАСК говорят – незаконно

Скандально судью Павла Вовка оштрафовали на 4540 гривен.

Об этом стало известно 29 сентября. Решение о штрафе принял Высший антикоррупционный суд.

А его причиной стало то, что Вовк постоянно не являлся на заседания ВАКС по вызовам.

В Окружном административном суде, который Вовк возглавляет, обнародовали свою реакцию на решение суда Антикоррупционного:

Мол, штраф Вовку – незаконный.

Потому что указанный судья "не имеет статуса подозреваемого в деле, по которому его якобы вызвали".

Наверное, у ВАКС и НАБУ свой особый закон, или они учились не в украинских вузах. А возможно, эти лица страну проживания перепутали,

– эмоционально отметили авторы сообщения ОАСК.

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