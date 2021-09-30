Пресс-служба ОАСК 29 сентября опубликовала сообщение, в котором этот штраф назван незаконным. Напомним, говорится о 4540 гривнах.

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На судью Вовка наложили штраф, но в ОАСК говорят – незаконно

Скандально судью Павла Вовка оштрафовали на 4540 гривен.

  • Об этом стало известно 29 сентября. Решение о штрафе принял Высший антикоррупционный суд.
  • А его причиной стало то, что Вовк постоянно не являлся на заседания ВАКС по вызовам.

В Окружном административном суде, который Вовк возглавляет, обнародовали свою реакцию на решение суда Антикоррупционного:

  • Мол, штраф Вовку – незаконный.
  • Потому что указанный судья "не имеет статуса подозреваемого в деле, по которому его якобы вызвали".

Наверное, у ВАКС и НАБУ свой особый закон, или они учились не в украинских вузах. А возможно, эти лица страну проживания перепутали,
– эмоционально отметили авторы сообщения ОАСК.

Коротко о том, что не так с судьей Павлом Волком

  • В 2019 на всю страну громко прозвучали "пленки Вовка". В записях судьи ОАСК договариваются о конкретных судебных решениях, и даже якобы планируют взять под контроль всю судебную власть Украины.
  • Летом 2020 НАБУ объявило судье подозрение, а затем и подало его в розыск. Вовк, впрочем, уверял, что от следствия не скрывался.
  • В апреле 2021 президент Зеленский внес в Раду законопроект о ликвидации ОАСК как неотложный. Однако до сих пор движений по этому документу в парламенте не было.