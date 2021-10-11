Сеньковский не хочет объяснять журналистам цель своего иска. Специалисты считают требование отменить результаты выборов абсурдом.

Интересно Киевский окружной админсуд отменил присоединение Малехова к Львовской ОТО

Экс-глава Малехова требует отменить результаты выборов

Бывший сельский голова прильвовского села Малехов Владимир Сеньковский подал новый иск в суд. Его следствием могут стать перевыборы во Львове. В частности, Сеньковский требует отменить постановление ЦИК от 8 августа 2020 года "О первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов, территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года". Оно касается назначения первых выборов депутатов Львовской городской территориальной общины и городского главы Львова в части Малеховской территориальной общины.

В Киеве 4 октября 2021 года Окружной административный суд своим постановлением принял к рассмотрению исковое заявление экс-главы Малехова. В деле открыли производство. Журналисты пытались взять комментарий у Сеньковского насчет его иска. Однако экс-глава решил не объяснять его цели.

Читайте также Подавать апелляцию: в ЛГС прокомментировали отмену присоединения Малехова к Львовской ОТО

Аналитик считает иск абсурдом

Аналитик Гражданской сети "Опора" Тарас Радь заметил, что иск об отмене выборов – это "очередной виток абсурда". По его словам, в законе среди оснований проведения внеочередных выборов нет изменения административно-территориального деления.

Нормальный суд не должен принимать таких решений – должен понимать, что таким образом ставится под сомнение вся административно-территориальная реформа в Украине. Потому что завтра по этому примеру начнут в других общинах заваливать суды такими исками,

– добавил Радь.

Аналитик отметил, что, если суд удовлетворит этот иск, то во всей Львовской общине придется переизбирать депутатов и мэра.

"Избирательная система предусматривает, что в советах, где более 10 тысяч избирателей, нельзя проводить выборы в каком-то одном округе, куда входит Малехов. Поэтому, если потенциально отменять результаты, то надо отменять выборы во всей общине и не только депутатов, но и городского головы", – отметил Радь.

Он предположил, что за такими исками и судебными решениями стоят интересы гораздо более влиятельных лиц, чем прежние сельские головы.

Заметьте В скандальном ОАСК говорят, что у них закончились деньги

Коротко о решении ОАСК относительно Малехова и Дублян