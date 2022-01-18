Обещал повлиять на апелляционный суд: во Львове задержали адвоката

Львовские правоохранители задержали адвоката, который обещал передать взятку судьям. Для "решения" дела нужно было 3 тысячи долларов.

Адвокату уже сообщили о подозрении. Досудебное расследование продолжается.

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Адвокат обещал "решить" вопрос с судьями

По информации следствия, 47-летний адвокат предложил своему клиенту за 3 тысячи долларов решить вопрос о принятии коллегией судей апелляционного суда положительного решения по его делу. Мужчину осудили за имущественные преступления.

Судьи должны были бы отказать в удовлетворении апелляционной жалобы прокурора на приговор мужчины – 2 года в тюрьме с испытательным сроком. Прокурор обратился в суд, чтобы злоумышленнику назначили реальную меру наказания. Адвоката задержали после передачи всей суммы взятки.



Во Львове задержали адвоката / Фото Львовской облпрокуратуры

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Мужчине грозит тюрьма

Адвокату сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды для оказания влияния на судей. Если вину мужчины докажут в суде, ему будет грозить от 3 до 8 лет в тюрьме с конфискацией имущества.

Вскоре задержанному изберут меру пресечения. Сейчас правоохранители проводят расследование. Они пытаются установить все обстоятельства преступления.



Адвокат обещал повлиять на суд / Фото Львовской облпрокуратуры



Для этого он взял у клиента 3 тысячи долларов / Фото Львовской облпрокуратуры



Правоохранители продолжают расследование / Фото Львовской облпрокуратуры