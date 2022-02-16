"Обманом заставили дуть в драгер": депутата из Львовщины 4 раза поймали пьяным за рулем

Депутата Старосамборского городского совета Святослава Горбового 4 раза ловили за рулем навеселе. При этом он пытался это оспаривать и обвинял патрульных в фальсификации.

Останавливали пьяным народного избранника в разные годы. Об этом 16 февраля сообщили журналисты со ссылкой на решение суда.

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Говорил, что его подставили

В последний раз 36-летнего депутата судили за нетрезвое вождение 10 февраля. Однако остановили его пьяным еще 22 мая в 23:50. Депутат тогда управлял автомобилем Toyota Avensis. В материалах дела говорится, что уровень алкоголя в крови депутата превысил норму в 12,5 раза.

Однако мужчина заявил, что его "подставили полицейские". Мол, они обманом заставили его дуть в драгер, а также подделали видео. Судья все это выслушал, однако так и не поверил в историю Горбового.

Служитель Фемиды предположил, что мужчина таким образом пытается избежать ответственности. Поэтому все же заставил платить штраф 17 тысяч гривен. Также в этот год его поймали на аналогичном нарушении во второй раз. Однако суд пока не рассматривал данное дело.



Какой штраф за вождение на подпитии / инфографика 24 канала

Когда он нарушал правила

Первый раз депутат платил штраф за вождение навеселе еще в 2016 году. Тогда наказание за такой проступок было не столь жестким – всего 3 400 гривен.

А второй инцидент произошел уже в январе 2020 года. Тогда Горбовский оплатил уже штраф 10 200 гривен. Он пытался подать апелляцию, однако это было безуспешно.

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