Не думал, что меня похоронили, – Назар Далецкий, который вернулся из российского плена

Из российского плена 5 февраля удалось вернуть Назара Далецкого со Львовской области. Долгое время его семья считала, что защитник погиб во вражеской неволе, что якобы подтверждала экспертиза ДНК, поэтому похоронили тело, которое им отдали.

Историю Назара Далецкого и его родных рассказало "Радио Свобода".

К теме Многодетный отец дважды был в российском плену: Украина вернула Виктора Дмитренко

Как семье сообщили о "гибели" защитника?

Журналисты поехали в село Большой Дорошев во Львовской области, откуда родом Назар Далецкий. Там живет его мама.

Женщина рассказала, что ее сын присоединился к войску в первые дни полномасштабного нападения, был и в АТО. Известие, что Назара взяли в российский плен, поступило в сентябре 2022 года. Впоследствии маме сообщили, что защитник якобы погиб.

Мне говорят: "Я вам печальную весть даю, ваш сын погиб по ДНК. Там, где всех перевозили, автобус горел, и по ДНК сошлось, что это ваш сын". Я спрашиваю: "Может, не он?". А я говорю: "Ну, если не хотите, мы его там похороним". Я спрашиваю: "Ну как, ДНК сошлось, а вы там моего сына похороните? То везите сюда, я то не переживу",

– рассказала Наталья Далецкая.

Женщине сказали, что ее сын якобы погиб еще 25 сентября 2022 года, на свой день рождения. Семья ездила забирать тело во Львов, оно было полностью обгоревшее. В конце концов Наталья вместе с семьей похоронили то тело, которое им передали.

"Положила в гроб. Все, что понимала, все ему положила. Даже еще положила конфеты, печенье. Думаю, может, он в плену голодал. Было очень много людей, очень. Я такая всем была благодарна, что они пришли меня поддержать. И ходила на кладбище, пока могла по два – три раза в неделю. Потом операция, то уже так не могла ходить", – отметила Наталья.

Только летом 2025 года один из освобожденных из плена военных сообщил родным, что Назар жив и находится в плену. Затем это подтвердили еще двое военных.

В начале сентября у меня день рождения и мне сказали, что он жив. Для меня был подарок, но я не могла поверить. Не могла, потому что я уже долго ходила на кладбище. А вот так есть,

– отметила мама военного.

Что рассказал Назар Далецкий о плене и собственных "похоронах"?

По просьбе журналистов Наталья позвонила сыну после того, как стало известно, что он живым вернулся в Украину из плена. Защитник рассказал, что чувствует себя нормально, хотя проблеме со здоровьем все же есть.

"Нормально, немножко давление у меня, но все нормально. Есть просто еще проблемы с коленями, будут врачи, то скажут, что такое. А так нормально", – рассказал Назар Далецкий.

Военный рассказал, что с 2022 по 2024 годы находился во вражеском плену в Луганской области, потом его на 9 месяцев перевезли в Сибирь. Самыми тяжелыми, по словам Назара Далецкого, были именно 2023 и 2023 год, поскольку оккупанты били и пытали его.

Защитник также говорит, что не думал, что его похоронили родные.

Я не думал, что меня похоронили. Значит долго жить буду,

– сказал военнопленный.

Староста села Большой Дорошев Оксана Кухар рассказала, что в августе 2025 года, после того, как подтвердились, что военный жив, родственники сняли табличку с могилы. Что будет дальше с телом, которое похоронили в селе, пока неизвестно.

Сам Назар вернется в родное село где-то через месяц после реабилитации.

Что известно о первом в 2026 году обмене пленными?