В общественном транспорте Львовщины будут проверять соблюдение масочного режима
Источник:ЛОГА
С 21 сентября Львовщина находится в желтой карантинной зоне. С середины октября водителей общественного транспорта области будут проверять на соблюдение мер безопасности в период карантина.
Сейчас водители прививаются не слишком активно. В целом прививки против коронавируса сделали только 23%.
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В общественном транспорте все должны быть в масках
Начальник управления транспорта и связи Львовской ОГА Степан Рудницкий рассказал, что перевозчики обязаны соблюдать требования главного санитарного врача. В частности, работникам нужно проводить утренний скрининг и не допускать к работе тех, у кого температура составляет 37 градусов и выше.
Также у водителей и пассажиров должны присутствовать средства индивидуальной защиты. Категорически запрещено перевозить пассажиров без масок,
– добавил чиновник.
По словам Рудницкого, также водители после каждого рейса должны осуществлять влажную уборку салона, используя средства с антибактериальным действием.
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Нарушителей будут штрафовать
Рудницкий отметил, что на прошлой неделе уровень вакцинации в коллективах, которые осуществляют транспортные перевозки, составил 23%. Чиновник призвал работников активнее делать прививки, чтобы уберечь себя и не подвергать опасности других. Рудницкий заметил, что каждую пятницу в помещении АС-2, на улице Липинского, работает пункт вакцинации.
Начальник управления патрульной полиции во Львовской области Роман Пилипенко отметил, что за несоблюдение противоэпидемических мер есть административная ответственность.
"Если водитель проигнорировал требования в период действия карантина, то его имеют право привлечь к административной ответственности. Штраф от 17 до 34 тысяч гривен", – отметил правоохранитель.
В свою очередь, пассажира, находящегося без маски в общественном транспорте, также могут привлечь к административной ответственности. Сумма штрафа – от 510 гривен.
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