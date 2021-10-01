Наразі водії вакцинуються не надто активно. Загалом щеплення проти коронавірусу зробили лише 23%.

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В громадському транспорті усі повинні бути в масках

Начальник управління транспорту та зв'язку Львівської ОДА Степан Рудницький розповів, що перевізники зобов'язані дотримуватись вимог головного санітарного лікаря. Зокрема, працівникам потрібно проводити ранковий скринінг і не допускати до роботи тих, у кого температура становить 37 градусів і вище.

Також у водіїв та пасажирів повинні бути наявні засоби індивідуального захисту. Категорично заборонено перевозити пасажирів без масок,

– додав посадовець.

За словами Рудницького, також водії після кожного рейсу повинні здійснювати вологе прибирання салону, використовуючи засоби з антибактеріальною дією.



Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

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Порушників штрафуватимуть

Рудницький зазначив, що минулого тижня рівень вакцинації у колективах, які здійснюють транспортні перевезення, становив 23%. Посадовець закликав працівників активніше робити щеплення, щоб вберегти себе та не наражати на небезпеку інших. Рудницький зауважив, що щоп'ятниці у приміщенні АС-2, на вулиці Липинського, працює пункт вакцинації.

Начальник управління Патрульної поліції у Львівській області Роман Пилипенко наголосив, що за недотримання протиепідемічних заходів є адміністративна відповідальність.

"Якщо водій проігнорував вимоги в період дії карантину, то його мають право притягнути до адміністративної відповідальності. Штраф від 17 до 34 тисячі гривень", – зазначив правоохоронець.

Своєю чергою, пасажира, який перебуває без маски у громадському транспорті, також можуть притягнути до адмінвідповідальності. Сума штрафу – від 510 гривень.