Обустраиваем 3 городка, – Садовый о модульном жилье для переселенцев и визите Моравецкого

Во Львове построили первый модульный городок для людей, которые спаслись от войны. Первых его жителей посетил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Об этом 19 апреля рассказал мэр Львова Андрей Садовый. Он отметил, что там зарегистрировались 250 украинцев.

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"Спасибо правительству Польши и министру Алексею Чернышеву за сотрудничество и помощь тем, кто ради сохранения жизни был вынужден покинуть свой дом", – написал мэр.



Моравецкий и Садовый / Фото из телеграма Андрея Садового

Поддержка Польши на всех уровнях

По словам Садового, Львов продолжит принимать вынужденных переселенцев. Он отметил, что город пытается комфортно разместить тысячи человек.

Уже сейчас мы совместно обустраиваем во Львове 3 таких городка,

– заявил Садовый.

Он добавил, что также с польско-украинской делегацией посетил украинских защитников и пострадавших от боевых действий гражданских. После этого польский премьер Моравецкий захотел приобрести для медучреждения МРТ-аппарат.

"Спасибо Польше за братскую поддержку на всех уровнях. Мы эту поддержку не забудем", – сказал мэр.



Садовый и Моравецкий посетили воинов / Фото из телеграма Андрея Садового



Польша поддерживает Украину / Фото из телеграма Андрея Садового