СБУ проводит обыски в одном из управлений Львовского горсовета: с чем это связано

Правоохранители пришли со следственными действиями в одно из управлений Львовского городского совета. Проверка может быть связана с бронированием военнообязанных.

О деталях обысков сообщили в Львовском городском совете.

Смотрите также Убийство Парубия: СБУ завершила расследование, киллеру грозит пожизненное

Что известно об обысках?

Во Львове правоохранители проводят следственные действия в одном из управлений городского совета. По информации мэрии, сегодня, 12 марта, следственные действия осуществляет Служба безопасности Украины. Они касаются обстоятельств, которые могут быть связаны с бронированием военнообязанных.

В городском совете отметили, что город будет полностью способствовать работе правоохранительных органов. Там отметили, что готовы предоставить всю необходимую информацию для установления обстоятельств дела и проведения объективного расследования.

Ранее, депутат Игорь Зинкевич сообщал, что следственные действия могут касаться работ, выполненных после ракетной атаки, и использования бюджетных средств на восстановление.

Что известно о других обысках у должностных лиц?