О деталях обысков сообщили в Львовском городском совете.
Что известно об обысках?
Во Львове правоохранители проводят следственные действия в одном из управлений городского совета. По информации мэрии, сегодня, 12 марта, следственные действия осуществляет Служба безопасности Украины. Они касаются обстоятельств, которые могут быть связаны с бронированием военнообязанных.
В городском совете отметили, что город будет полностью способствовать работе правоохранительных органов. Там отметили, что готовы предоставить всю необходимую информацию для установления обстоятельств дела и проведения объективного расследования.
Ранее, депутат Игорь Зинкевич сообщал, что следственные действия могут касаться работ, выполненных после ракетной атаки, и использования бюджетных средств на восстановление.
Что известно о других обысках у должностных лиц?
- НАБУ и САП сообщили о подозрении экспредседателю Ивано-Франковской областной прокуратуры Роману Химе и его подчиненному в требовании 100 тысяч долларов и процентов от подрядов. Ранее у прокурора провели обыски, а затем следствие установило, что прокуроры требовали взятки в обмен на закрытие уголовных производств и "невмешательство" в возможные нарушения, расследование продолжается.
- Бывшего главу ГПСУ и других топ-чиновников подозревают в систематическом получении взяток за незаконную переправку через границу. С июля по ноябрь 2023 года чиновники получили около 204 тысяч евро. Правоохранители провели обыски и нашли доказательства.