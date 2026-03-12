Про деталі обшуків повідомили у Львівській міській раді.

Що відомо про обшуки?

У Львові правоохоронці проводять слідчі дії в одному з управлінь міської ради. За інформацією мерії, сьогодні, 12 березня, слідчі дії здійснює Служба безпеки України. Вони стосуються обставин, які можуть бути пов'язані з бронюванням військовозобов'язаних.

У міській раді зазначили, що місто повністю сприятиме роботі правоохоронних органів. Там наголосили, що готові надати всю необхідну інформацію для встановлення обставин справи та проведення об'єктивного розслідування.

Раніше, депутат Ігор Зінкевич повідомляв, що слідчі дії можуть стосуватися робіт, виконаних після ракетної атаки, та використання бюджетних коштів на відновлення.

Що відомо про інші обшуки у посадових осіб?