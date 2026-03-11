Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Про це пише СБУ.
Що відомо про підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія?
У ході слідчих дій були задокументовані й інші злочини з боку фігуранта.
Зокрема, він робив заклики до повалення конституційного ладу та ліквідації представників української влади.
Також під час розслідування знайшли мисливський обріз, який зловмисник заховав у тайнику на Личаківському кладовищі для можливого використання у підривній діяльності.
Ще раніше було встановлено, що чоловік також виправдовував збройну агресію Росії, заперечував її воєнні злочини, героїзував російську армію, відстежував та "зливав" окупантам локації Сил оборони, а ще намагався збирати дані про напрямки руху залізничних ешелонів з пальним.
Нагадаємо, що правоохоронці затримали 53-річного фігуранта зі Львова Михайла Сцельнікова у вересні 2025 року на Хмельниччині. Він намагався знищити докази і планував нелегально виїхати за кордон.
У 2024 році чоловіка завербували спецслужби Росії. На нього вийшли під час пошуків у телеграм-каналах інформації про його сина-військового, який зник безвісти на Донеччині.
Кілера обвинуватили за:
- державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану,
- публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу з використанням засобів масової інформації,
- посягання на життя державного діяча, вчинене у зв'язку із його державною та громадською діяльністю за попередньою змовою групою осіб,
- носіння, зберігання та придбання вогнепальної зброї та боєприпасів без передбаченого законом дозволу, вчинене за попередньою змовою групою осіб,
- глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію Росії проти України.
Що відомо про вбивство?
- Андрія Парубія було вбито 30 серпня 2025 року у Львові. Сталося це біля будинку, де він проживав. Вбивця замаскувався під кур'єра і прицільно вистрелив 8 разів. Політик помер на місці.
- У грудні було знайдено зброю, яку використав кілер. Її він намагався приховати у спеціально облаштованому "схроні". Це був пістолет Макарова.
Під час одного із судових засідань Сцельніков зізнався у вбивстві і заявив, що це була його "особиста помста українській владі". Він також натякнув, що жертвою міг стати й експрезидент Петро Порошенко.