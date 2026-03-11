Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Про це пише СБУ.

Що відомо про підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія?

У ході слідчих дій були задокументовані й інші злочини з боку фігуранта.

Зокрема, він робив заклики до повалення конституційного ладу та ліквідації представників української влади.

Також під час розслідування знайшли мисливський обріз, який зловмисник заховав у тайнику на Личаківському кладовищі для можливого використання у підривній діяльності.

Ще раніше було встановлено, що чоловік також виправдовував збройну агресію Росії, заперечував її воєнні злочини, героїзував російську армію, відстежував та "зливав" окупантам локації Сил оборони, а ще намагався збирати дані про напрямки руху залізничних ешелонів з пальним.

Нагадаємо, що правоохоронці затримали 53-річного фігуранта зі Львова Михайла Сцельнікова у вересні 2025 року на Хмельниччині. Він намагався знищити докази і планував нелегально виїхати за кордон.



У 2024 році чоловіка завербували спецслужби Росії. На нього вийшли під час пошуків у телеграм-каналах інформації про його сина-військового, який зник безвісти на Донеччині.

Кілера обвинуватили за:

державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану,

публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу з використанням засобів масової інформації,

посягання на життя державного діяча, вчинене у зв'язку із його державною та громадською діяльністю за попередньою змовою групою осіб,

носіння, зберігання та придбання вогнепальної зброї та боєприпасів без передбаченого законом дозволу, вчинене за попередньою змовою групою осіб,

глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію Росії проти України.

Що відомо про вбивство?