Обзывала "обезьяной": во Львове суд наказал женщину, которая издевалась над соседкой-иностранкой

23 ноября 2021 , 20:39
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Источник:

Единый государственный реестр судебных решений

Лычаковский райсуд Львова одобрил решение оштрафовать местную жительницу, которая регулярно унижала свою соседку-иностранку. С иском на 150 тысяч гривен обратилась сама потерпевшая.

Женщина сообщила, что является гражданкой Ливии, а в городе Льва проживает вместе с мужем и ребенком. По ее словам, семья арендует свое жилье на законных основаниях.

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Львовянка унижала иностранку

Иностранка рассказала, что львовянка часто вела себя неадекватно, в частности:

  • пыталась ворваться в квартиру;
  • обзывала соседку "черной обезьяной и чуркой";
  • неоднократно повторяла оскорбления во всеуслышание;
  • толкала детскую коляску.

Потерпевшая ни разу ничего не ответила на агрессию, только плакала. После последнего инцидента в 2021 году гражданка Ливии попросила мужа вернуться на родину.

Обратите внимание! Из-за дискриминации и расизма местной жительницы, иностранка постоянно испытывает тревогу, пьет медикаменты, посещает врача-невролога и психиатра.

Соседи поддержали гражданку Ливии

В суде адвокат попытался защитить львовянку, заявив, что семья гражданки Ливии шумит в арендованном жилье. Он отметил, что именно поэтому его подзащитная так себя ведет.

Однако на сторону иностранки сразу стали соседи. Жители дома отметили, что никогда не слышали никакого шума. В то же время ливийка всегда вежлива и толерантна и ни с кем не имеет конфликтов.

Какое решение принял суд

Лычаковский районный суд Львова 11 ноября признал гражданку Украины виновной в дискриминации соседки-иностранки. Следовательно, согласно решению, она должна оплатить потерпевшей 40 тысяч гривен морального вреда и 2 270 гривен судебных расходов.
Автор: Олег Васьків