Обзывала "обезьяной": во Львове суд наказал женщину, которая издевалась над соседкой-иностранкой

Лычаковский райсуд Львова одобрил решение оштрафовать местную жительницу, которая регулярно унижала свою соседку-иностранку. С иском на 150 тысяч гривен обратилась сама потерпевшая.

Женщина сообщила, что является гражданкой Ливии, а в городе Льва проживает вместе с мужем и ребенком. По ее словам, семья арендует свое жилье на законных основаниях.

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Львовянка унижала иностранку

Иностранка рассказала, что львовянка часто вела себя неадекватно, в частности:

пыталась ворваться в квартиру;

обзывала соседку "черной обезьяной и чуркой";

неоднократно повторяла оскорбления во всеуслышание;

толкала детскую коляску.

Потерпевшая ни разу ничего не ответила на агрессию, только плакала. После последнего инцидента в 2021 году гражданка Ливии попросила мужа вернуться на родину.

Соседи поддержали гражданку Ливии

Из-за дискриминации и расизма местной жительницы, иностранка постоянно испытывает тревогу, пьет медикаменты, посещает врача-невролога и психиатра.

В суде адвокат попытался защитить львовянку, заявив, что семья гражданки Ливии шумит в арендованном жилье. Он отметил, что именно поэтому его подзащитная так себя ведет.

Однако на сторону иностранки сразу стали соседи. Жители дома отметили, что никогда не слышали никакого шума. В то же время ливийка всегда вежлива и толерантна и ни с кем не имеет конфликтов.