Оккупанты распространили два вброса о взрывах на Львовщине, – Козицкий

Вечером, 31 марта, распространялась информация о взрывах на Львовщине. Как отметил Максим Козицкий, оккупанты в целом распространили два таких вброса.

Глава Львовской ОВА отметил, что в четверг, 31 марта, действительно была угроза нападения с акватории Черного моря. Это и было причиной срабатывания воздушной тревоги. Но ни одного удара по области не было.

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Доверяйте только проверенным источникам

Максим Козицкий подчеркнул, что за вчерашний день по сети распространяли два вброса о действиях оккупантов на территории Львова и области. В двух этих случаях, отметил глава Львовской ОВ, информация не подтвердилась.

Враг хочет напугать нас, разделить и посеять панику. Не поддавайтесь. Верьте в ВСУ и черпайте информацию из официальных источников,

– подчеркнул он.

Еще вчера вечером Максим Козицкий объяснил, откуда жители Львовщины могли услышать звуки, похожие на взрывы. Он объяснил, что в одном из населенных пунктов области сотрудники газодобывающей вышки производили контролируемый выброс смежных газов.

Это и стало причиной звука, похожего на взрыв, а также возгорания. Что очевидцы и сняли на видео, и начали активно распространять социальные сети.

Вам мы еще раз напоминаем, что ни в коем случае не стоит снимать места ударов или взрывов. Если уж так сильно хочется, то не публикуйте их, пожалуйста, в сети. Помните, что за это вас может ожидать даже уголовное наказание.

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