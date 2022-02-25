Оккупанты под Херсоном расстреляли авто с тремя людьми

Российские оккупанты обстреляли автомобиль под Херсоном, в котором находились 3 человека. К счастью, они выжили.

В автомобиле находились двое мужчин и женщина. Оккупанты цинично обстреляли автомобиль.

Обратите внимание После упорных боев украинские военные потеряли контроль над переправой в Херсон, – ОГА

Видео опубликовал экс-замглавы МВД Антон Геращенко. Он призвал западные СМИ показать это видео всему миру, чтобы все видели российскую агрессию.

Обстрел автомобиля под Херсоном (осторожно, нецензурная лексика, 18+): смотрите

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