По данным Херсонской ОГА, враг крупными силами и с большими потерями преодолел оборону города. Но местных призвали сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
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Сейчас руководство области прилагает максимум усилий для поддержания правопорядка и сохранения человеческих жизней.
Ситуация остается напряженной, однако обещаем сделать все возможное для ее урегулирования,
– сказал председатель Херсонской ОГА Геннадий Лагута.
Также в регионе ведется постоянный мониторинг ситуации.
К слову, СМИ показали видео масштабного взрыва на Антоновском мосту в Херсоне. Смотрите его по ссылке.
Ранее городской голова Игорь Колыхаев рассказал, что в ночь на 25 февраля произошли тяжелые бои за Антоновский мост. Сейчас он все еще под нашим контролем. Местных жителей призвали не выходить из дома без крайней необходимости.