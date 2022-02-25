По данным Херсонской ОГА, враг крупными силами и с большими потерями преодолел оборону города. Но местных призвали сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

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Сейчас руководство области прилагает максимум усилий для поддержания правопорядка и сохранения человеческих жизней.

Ситуация остается напряженной, однако обещаем сделать все возможное для ее урегулирования,

– сказал председатель Херсонской ОГА Геннадий Лагута.

Также в регионе ведется постоянный мониторинг ситуации.

К слову, СМИ показали видео масштабного взрыва на Антоновском мосту в Херсоне. Смотрите его по ссылке.

Ранее городской голова Игорь Колыхаев рассказал, что в ночь на 25 февраля произошли тяжелые бои за Антоновский мост. Сейчас он все еще под нашим контролем. Местных жителей призвали не выходить из дома без крайней необходимости.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных, а международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!