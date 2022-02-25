СМИ также пишут, что горит военная машина. Соответствующие кадры предоставили очевидцы.

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На Троещине "валит" черный дым и горит авто

СМИ опубликовали видео, на котором виден черный дым. Однако кадры сняты с довольно большого расстояния, поэтому огня не видно.

Пока официально власти, ВСУ не сообщали о факте пожара в доме. В ГСЧС 24 канала опровергли эту информацию.

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Издание Kyiv.media написало, что на Троещине горит военная машина прямо посреди улицы. Пока не известно, кому она принадлежит.

Фото

На Троещине горит военная машина / Фото Kyiv.media

На Троещине горела военная машина: смотрите видео Kyiv.media