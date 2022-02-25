По словам мэра города Вадима Бойченко, Мариуполь сегодня надежно защищен, Вооруженные силы и Нацгвардия приведены в полную боевую готовность.
Дали бой танковой дивизии, уничтожено 22 танка. Так же в западном направлении двигалась танковая артиллерия в сторону Мариуполя, Байрактары были подняты по боевой тревоге, и вражеская техника также была уничтожена,
– сказал Бойченко.
Мэр Мариуполя добавил, что город занял круговую оборону и сейчас держит ее.
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