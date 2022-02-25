По словам мэра города Вадима Бойченко, Мариуполь сегодня надежно защищен, Вооруженные силы и Нацгвардия приведены в полную боевую готовность.

Дали бой танковой дивизии, уничтожено 22 танка. Так же в западном направлении двигалась танковая артиллерия в сторону Мариуполя, Байрактары были подняты по боевой тревоге, и вражеская техника также была уничтожена,

– сказал Бойченко.

Мэр Мариуполя добавил, что город занял круговую оборону и сейчас держит ее.

Важно Первый день войны: как выглядит Мариуполь после обстрелов, шокирующие фото

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию.



Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!