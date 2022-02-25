За словами мера міста Вадима Бойченка, Маріуполь сьогодні надійно захищений, збройні сили та Нацгвардія приведені у повну бойову готовність.
Дали бій танковій дивізії, знищено 22 танки. Так само в західному напрямку рухалася танкова артилерія у бік Маріуполя, Байрактари були підняті по бойовій тривозі, і ворожу техніку також було знищено,
– сказав Бойченко.
Мер Маріуполя додав, що місто зайняло кругову оборону і зараз тримає її.
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