За словами мера міста Вадима Бойченка, Маріуполь сьогодні надійно захищений, збройні сили та Нацгвардія приведені у повну бойову готовність.

Дали бій танковій дивізії, знищено 22 танки. Так само в західному напрямку рухалася танкова артилерія у бік Маріуполя, Байрактари були підняті по бойовій тривозі, і ворожу техніку також було знищено,

– сказав Бойченко.

Мер Маріуполя додав, що місто зайняло кругову оборону і зараз тримає її.

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Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.



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