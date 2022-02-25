За даними Херсонської ОДА, ворог значними силами та з великими втратами подолав оборону міста. Але місцевих закликали зберігати спокій та не піддаватися паніці.
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наразі керівництво області докладає максимум зусиль для підтримання правопорядку та збереження людських життів.
Ситуація залишається напруженою, однак обіцяємо зробити все можливе для її врегулювання,
– сказав голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута.
Також у регіоні ведеться постійний моніторинг ситуації.
До слова, ЗМІ показали відео масштабного вибуху на Антонівському мості в Херсоні. Дивіться його – за посиланням.
Реніше міський голова Ігор Колихаєв розповів, що у ніч проти 25 лютого відбулися важкі бої за Антоновський міст. Наразі він все ще під нашим контролем. Місцевих мешканців закликали не виходити з дому без крайньої потреби.