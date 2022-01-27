От удара бус перевернулся на бок: полицейские попали в масштабное ДТП во Львове
Источник:Патрульная полиция Львовской области
Недалеко от Пригородного вокзала во Львове 27 января произошла авария с участием 4 автомобилей. Среди них был и служебный автомобиль полиции.
Сейчас на месте работают правоохранители. Также туда приехали медики скорой.
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Полицейский автомобиль попал в ДТП
Возле торгового центра "Скрыня" 27 января произошло ДТП с участием 4 автомобилей. Также в аварии пострадало авто полиции. По информации "Варта 1", у водителя микроавтобуса отказали тормоза.
Из-за ДТП с участием четырех транспортных средств, одно из которых от удара перевернулось, движение от пригородного вокзала до перекрестка улиц Городоцкая – Кульпарковская перекрыто,
– сообщили в полиции.
Водителей просят объезжать этот участок дороги.
В аварию попали 4 автомобиля / Фото Патрульной полиции Львовщины
В аварии есть пострадавшие. Однако предварительно их повреждения не существенны.
На место ДТП приехали 3 кареты скорой. Они осматривают потерпевших и оказывают им медицинскую помощь.
Правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства ДТП. Дополнительную информацию обещали сообщить впоследствии.
Один из автомобилей перевернулся на бок / Фото Патрульной полиции Львовщины
Полицейский автомобиль также пострадал / Фото "Варта 1"
Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии / Фото "Варта 1"