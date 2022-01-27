От удара бус перевернулся на бок: полицейские попали в масштабное ДТП во Львове

Недалеко от Пригородного вокзала во Львове 27 января произошла авария с участием 4 автомобилей. Среди них был и служебный автомобиль полиции.

Сейчас на месте работают правоохранители. Также туда приехали медики скорой.

К теме Пытался проскочить переезд: на Львовщине легковушка влетела под поезд

Полицейский автомобиль попал в ДТП

Возле торгового центра "Скрыня" 27 января произошло ДТП с участием 4 автомобилей. Также в аварии пострадало авто полиции. По информации "Варта 1", у водителя микроавтобуса отказали тормоза.

Из-за ДТП с участием четырех транспортных средств, одно из которых от удара перевернулось, движение от пригородного вокзала до перекрестка улиц Городоцкая – Кульпарковская перекрыто,

– сообщили в полиции.

Водителей просят объезжать этот участок дороги.

В аварию попали 4 автомобиля / Фото Патрульной полиции Львовщины

В аварии есть пострадавшие. Однако предварительно их повреждения не существенны.

На место ДТП приехали 3 кареты скорой. Они осматривают потерпевших и оказывают им медицинскую помощь.

Правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства ДТП. Дополнительную информацию обещали сообщить впоследствии.

Один из автомобилей перевернулся на бок / Фото Патрульной полиции Львовщины

Полицейский автомобиль также пострадал / Фото "Варта 1"

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии / Фото "Варта 1"