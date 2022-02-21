Отключили телефонную связь: Генконсульство России во Львове прекратило работу

Генеральное консульство России во Львове перестало принимать граждан. Это произошло якобы из-за эпидемиологической ситуации.

Еще одной причиной является временная оптимизация штата Генерального консульства России по аналогии с правительствами западных стран. Однако документы будут выдавать каждый понедельник с 14:00 до 17:00.

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Будут выдавать без записи

Речь идет о паспортах, справках о прекращении гражданства и отсутствии судимости. Эти документы будут выдаваться без записи. Консульство России во Львове в случае проблем советует обращаться к своим коллегам в Киеве.

Также сообщили, что полностью отключили мобильную связь. Пока нет информации, когда оно возобновит работу.

Генконсульство России в Одессе и Харькове не работает

Посольства России в Одессе и Харькове приостановили работу 21 февраля. Туда нельзя записаться даже на прием. Однако просят забрать документы, которые готовы. Причины закрытия такие же, как и во Львове.

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