Отравились грибами: на Львовщине вся семья попала в реанимацию

Четверо жителей Львовщины 5 августа попали в реанимацию из-за отравления грибами. Трое из них были членами одной семьи.

Пострадавшие отравились сыроежками и лисичками. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.

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Четверо жителей Львовщины отравились грибами

В 22: 30 в реанимационное отделение Турковской Центральной городской больницы попали 3 жителя села Карпатское в возрасте 61, 33 и 25 лет. Врачи поставили им предварительный диагноз – отравление грибами. Состояние пострадавших – средней степени тяжести. По информации ZAXID.NET, пациенты являются членами одной семьи. Они накануне ели сыроежки.

Кроме этого, ночью в больницу привезли еще одного пациента, 40-летнего жителя села Верхняя Яблонька.

Его госпитализировали ночью в 1:30. С его слов, он ел лисички. Состояние – тяжелое,

– рассказал исполняющий обязанности начмеда Турковской больницы Николай Марусяк.

Симптомы отравления грибами

Отравление грибами может привести к летальным исходам. Если вы не уверены, что гриб съедобен, лучше его не трогать. Как отличить ядовитые грибы от съедобных, читайте в материале 24 канала.

В Минздраве рассказали, что признаки отравления грибами могут проявиться как через 30 минут после потребления, так и в течение нескольких дней. Основными симптомами являются:

тошнота, рвота;

резкая боль в животе;

диарея;

головокружение;

повышение температуры тела;

снижение пульса;

удушье;

судороги;

отток крови от конечностей (холодные руки и ноги);

появление галлюцинаций и бреда.

Если у вас появился хотя бы один из этих симптомов, необходимо немедленно вызвать скорую.

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Первая помощь при отравлении грибами

Если вы отравились грибами, самое главное – срочно вызвать врача. Если есть возможность, следует промыть желудок водой или выпить сорбенты. Наименьшая эффективная доза активированного угля – 0,5 грамма на килограмм массы тела.

До приезда скорой лучше лечь и пить много жидкости – обычной, подсоленной воды или прохладного чая. Это поможет восстановить водно-солевой баланс и вывести токсины. Категорически запрещено употреблять алкоголь, любую еду, молочные и кисломолочные продукты, ведь это может ускорить всасывание токсинов.

Кроме этого, ни в коем случае не следует заниматься самолечением и пытаться "переждать". Это может быть смертельно опасно. Остатки грибов или грибных блюд нужно обязательно сохранить. Ведь лабораторное исследование поможет установить причину отравления и назначить правильное лечение.