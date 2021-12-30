Отравление детей из приюта во Львове: обнаружили стафилококк и опасные бактерии

Воспитанники одного из львовских приютов 19 декабря попали в больницу с отравлением. Уже обнародовали результаты проверок.

Специалисты установили, что у поваров и воспитателей приюта есть стафилококк. Кроме того, в результатах исследований говорится и об опасных бактериях. Об этом 30 декабря рассказали журналистам во Львовском отделении Госпотребслужбы.

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Обнаружили нарушения в пище

Отравление произошло после обеда в ресторане "Кухня для души". Всех 4 детей уже выписали из больницы, однако расследование инцидента не остановили.

Специалисты взяли пробы еды в этом приюте. Результаты были крайне безутешными. Ведь из 10 проб не соответствовали нормативам 6. Также делали смывы с поверхностей в пищеблоке, где тоже обнаружили отклонения.

Работников направили на лечение

Что касается сотрудников приюта, то всего проверили 8 человек. Инфицирование было выявлено у половины из этих людей.

Поэтому их направили на лечение, которое продлится до момента, пока результаты анализов не будут отрицательными. А вот в самом приюте начали проводить генеральную уборку и дезинфекцию.

Что показала проверка ресторана

Руководство заведения "Кухня для души" после инцидента сразу закрыло ресторан. Там тоже начали проводить проверку персонала и генеральную уборку. Ни у одного человека не обнаружили никаких инфекций.

Также взяли 13 проб из еды и там результаты были не столь хорошими. В лаборатории констатировали, что обнаружили отклонения в курином отварном мясе и лапше.

Обнаружили опасную бактерию

В ресторане всего провели 13 смывов. В четырех из них зафиксировали бактерию группы кишечной палочки. Речь идет о поверхности кастрюль, досок для пиццы, ножа для пиццы и миски для салатов.

Могут ли кого-нибудь наказать

Все материалы с результатами были переданы правоохранителям. Пока неизвестно, открывали ли уголовное производство по этому инциденту.

Однако, вероятнее всего, дело будут расследовать как нарушение санитарных правил и норм по предотвращению массовых отравлений. Соответствующая статья Уголовного кодекса предусматривает до 3 лет тюрьмы.

Что было известно раньше

Дети, вероятно, отравились во время праздника Николая, который для детей устроили в ресторане.

Самому младшему из пострадавших 3 года, а самому старшему – 15.

Незадолго после обеда дети почувствовали слабость, тошноту, боль в животе и повышенную температуру.

Их госпитализировали в инфекционную больницу, где медики оценили состояние как "средней тяжести".

О том, что пациентов начали выписывать, сообщили уже через 2 дня.

Главные проявления кишечной инфекции / Инфографика 24 канала