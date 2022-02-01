Отвлекся на телефон и влетел в 2 машины: суд оштрафовал водителя маршрутки во Львове

Недавно во Львове водитель пригородной маршрутки влетел в 2 легковушки, которые остановились перед светофором. Суд решил оштрафовать мужчину.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что водитель маршрутки перед столкновением держал в руках телефон. После этого мужчина швырнул его на панель приборов.

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Маршрутка влетела в 2 машины

ДТП произошло 19 января на улице Городоцкой. За рулем автобуса "БАЗ А079", следовавшего по маршруту № 184а, находился Богдан Кривой. Он не справился с управлением и въехал в машины Citroen C3 и Kia Sportage, которые остановились на "красный" сигнал светофора.

В Патрульной полиции Львовщины рассказали, что водитель маршрутки отвлекся на мобильный телефон. Правоохранители обнародовали запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, что после ДТП мужчина бросил его из рук.

Смотрите видео момента аварии:

Суд оштрафовал мужчину

Водитель маршрутки рассказал правоохранителям, что начал тормозить вовремя. Однако его занесло на брусчатке, поэтому произошло столкновение с легковушками. Во время судебного заседания мужчина признал свою вину.

Судья Галицкого райсуда Наталья Зубачик исследовала материалы дела и признала водителя виновным в совершении ДТП. Мужчину оштрафовали на 850 гривен. В то же время в постановлении суда ничего не указали о возмещении материального ущерба водителям легковушек.